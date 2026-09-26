Prefeitura anuncia R$ 39,8 milhões para obras em bairros

A Prefeitura de msnoticias.com.br/tags/campo-grande/">Campo Grande publicou quatro novos contratos para obras de drenagem e pavimentação asfáltica em bairros da Capital.

Os extratos foram divulgados no Diário Oficial (Diogrande) e somam mais de R$ 39,8 milhões em investimentos em infraestrutura.

Os recursos fazem parte do programa Vira CG Infraestrutura, que prevê R$ 240 milhões para obras urbanas ao longo de 2026.

As intervenções serão realizadas no Lagoa Park, Jardim Villa Lobos, Jardim Batistão, Jardim Tijuca II, Jardim Verdes Mares, Jardim Mansur, Jardim Auxiliadora, Vila Nogueira e Vila Amapá.

A prefeita Adriane Lopes afirmou que as obras de pavimentação e drenagem estão entre as prioridades da administração municipal.

“Asfalto e drenagem são prioridades da nossa gestão. Estamos investindo para levar mais infraestrutura e qualidade de vida às famílias de Campo Grande”, afirmou.

CONTRATOS

O primeiro contrato prevê investimento de R$ 15 milhões para obras no Lagoa Park, Jardim Villa Lobos e Jardim Batistão.

A Meta Construtora Ltda será responsável pelos serviços de drenagem pluvial e pavimentação, com prazo de execução de até 360 dias.

No Jardim Tijuca II e Jardim Verdes Mares, o contrato soma R$ 6,9 milhões.

A execução ficará a cargo da RR Barros Serviços e Construções Ltda, com prazo de até 180 dias para conclusão das intervenções.

OUTRAS REGIÕES

Para o Jardim Mansur e Jardim Auxiliadora, foram destinados R$ 3,6 milhões.

A CG3F Serviços e Construtora Ltda EPP executará os serviços, com prazo máximo de 150 dias.

Já nas vilas Nogueira e Amapá, o investimento previsto é de R$ 14,2 milhões.

A TST Construções Ltda será responsável pelas obras, com prazo de execução de até 360 dias.

A Prefeitura informou que está finalizando os procedimentos administrativos para emissão das ordens de serviço.

A fiscalização das obras ficará sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep).