Funsat abre semana com 1.303 vagas e inicia Primt Itinerante em Campo Grande

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) começa a semana com oferta de 1.303 vagas de emprego na Agência de Empregos. As oportunidades estão distribuídas em 116 diferentes ocupações e podem ser consultadas pelos candidatos interessados.

Na mesma segunda-feira (19), a Prefeitura de Campo Grande também dá início a mais uma edição do Primt Itinerante, programa voltado à inclusão no mercado de trabalho. O atendimento será realizado no CRAS do Jardim Canguru, localizado na Rua dos Topógrafos, nº 1.175.

O Primt Itinerante funciona com limite de 60 senhas, liberadas até as 9h. A triagem para o cadastro reserva do programa ocorre entre 7h e 12h, seguindo a mesma dinâmica prevista para as demais datas de atendimento. A estimativa da Prefeitura é receber entre 600 e 800 inscrições, que podem ser feitas até 30 de janeiro.

A previsão é que, em fevereiro, a administração municipal convoque 200 novos beneficiários a partir desse cadastro reserva.

DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA INSCRIÇÃO NO PRIMT

Para participar da triagem, os candidatos devem apresentar os seguintes documentos:

RG (Registro Geral)

CPF (Cadastro de Pessoa Física)

Carteira de Trabalho (física ou digital)

Comprovante de residência

Certidão de nascimento ou casamento

Documentos de dependentes (RG/CPF ou certidão de nascimento)

Comprovante ou declaração de escolaridade

Certificado militar (quando aplicável)

CadÚnico atualizado

CRONOGRAMA DO PRIMT ITINERANTE

O atendimento do Primt Itinerante ocorre até as 12h, conforme o cronograma divulgado pela Prefeitura:

Primeira semana

19/01 (segunda) – CRAS Canguru

20/01 (terça) – CRAS Canguru

21/01 (quarta) – CRAS Aero Rancho (Rua Globo de Ouro, 860)

22/01 (quinta) – Funsat Polo Moreninhas (Rua Anacá, 699)

23/01 (sexta) – CRAS Moema (Rua Querubina García Nogueira, s/n)

Segunda semana

26/01 (segunda) – CRAS Noroeste (Rua Barbacena, s/n)

27/01 (terça) – CRAS Noroeste

28/01 (quarta) – CRAS Vila Popular (Rua Marçal de Souza, 25)

29/01 (quinta) – CRAS São Conrado (Rua Livino Godói, 777)

30/01 (sexta) – CRAS Estrela do Sul (Rua Heráclito Diniz de Figueiredo, s/n)

INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA TAMBÉM É DESTAQUE

A Funsat também informou que a intermediação de mão de obra está ativa nesta semana. O serviço está captando vagas para 136 empresas, com foco em treinamentos remunerados e contratação de novos colaboradores.

A modalidade chamada de recrutamento de perfil aberto não exige experiência prévia e reúne oportunidades em diversas funções. Entre as vagas com maior número de ofertas estão:

Repositor de mercadorias (95)

Atendente de lojas e mercados (68)

Agente de saneamento (10)

Garçom (10)

Engenheiro civil (8)

Para profissionais com experiência comprovada, a Funsat também listou vagas em áreas como:

Alimentador de linha de produção (15)

Auxiliar de serviços de alimentação (48)

Açougueiro (11)

Auxiliar administrativo (5)

Leiturista (10)

VAGAS PRIORITÁRIAS PARA PCD

O programa também oferece oportunidades prioritárias para pessoas com deficiência (PCD), com 92 vagas distribuídas entre auxiliar administrativo, estoquista, auxiliar de confecção e vigilante.

Além disso, a Funsat disponibiliza 42 vagas temporárias, divulgadas no painel do site oficial da Prefeitura de Campo Grande.