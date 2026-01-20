Funsat abre semana com 1.303 vagas e inicia Primt Itinerante em Campo Grande

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) começa a semana com oferta de 1.303 vagas de emprego na Agência de Empregos. As oportunidades estão distribuídas em 116 diferentes ocupações e podem ser consultadas pelos candidatos interessados.
Na mesma segunda-feira (19), a Prefeitura de Campo Grande também dá início a mais uma edição do Primt Itinerante, programa voltado à inclusão no mercado de trabalho. O atendimento será realizado no CRAS do Jardim Canguru, localizado na Rua dos Topógrafos, nº 1.175.
O Primt Itinerante funciona com limite de 60 senhas, liberadas até as 9h. A triagem para o cadastro reserva do programa ocorre entre 7h e 12h, seguindo a mesma dinâmica prevista para as demais datas de atendimento. A estimativa da Prefeitura é receber entre 600 e 800 inscrições, que podem ser feitas até 30 de janeiro.
A previsão é que, em fevereiro, a administração municipal convoque 200 novos beneficiários a partir desse cadastro reserva.
DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA INSCRIÇÃO NO PRIMT
Para participar da triagem, os candidatos devem apresentar os seguintes documentos:
-
RG (Registro Geral)
-
CPF (Cadastro de Pessoa Física)
-
Carteira de Trabalho (física ou digital)
-
Comprovante de residência
-
Certidão de nascimento ou casamento
-
Documentos de dependentes (RG/CPF ou certidão de nascimento)
-
Comprovante ou declaração de escolaridade
-
Certificado militar (quando aplicável)
-
CadÚnico atualizado
CRONOGRAMA DO PRIMT ITINERANTE
O atendimento do Primt Itinerante ocorre até as 12h, conforme o cronograma divulgado pela Prefeitura:
Primeira semana
-
19/01 (segunda) – CRAS Canguru
-
20/01 (terça) – CRAS Canguru
-
21/01 (quarta) – CRAS Aero Rancho (Rua Globo de Ouro, 860)
-
22/01 (quinta) – Funsat Polo Moreninhas (Rua Anacá, 699)
-
23/01 (sexta) – CRAS Moema (Rua Querubina García Nogueira, s/n)
Segunda semana
-
26/01 (segunda) – CRAS Noroeste (Rua Barbacena, s/n)
-
27/01 (terça) – CRAS Noroeste
-
28/01 (quarta) – CRAS Vila Popular (Rua Marçal de Souza, 25)
-
29/01 (quinta) – CRAS São Conrado (Rua Livino Godói, 777)
-
30/01 (sexta) – CRAS Estrela do Sul (Rua Heráclito Diniz de Figueiredo, s/n)
INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA TAMBÉM É DESTAQUE
A Funsat também informou que a intermediação de mão de obra está ativa nesta semana. O serviço está captando vagas para 136 empresas, com foco em treinamentos remunerados e contratação de novos colaboradores.
A modalidade chamada de recrutamento de perfil aberto não exige experiência prévia e reúne oportunidades em diversas funções. Entre as vagas com maior número de ofertas estão:
-
Repositor de mercadorias (95)
-
Atendente de lojas e mercados (68)
-
Agente de saneamento (10)
-
Garçom (10)
-
Engenheiro civil (8)
Para profissionais com experiência comprovada, a Funsat também listou vagas em áreas como:
-
Alimentador de linha de produção (15)
-
Auxiliar de serviços de alimentação (48)
-
Açougueiro (11)
-
Auxiliar administrativo (5)
-
Leiturista (10)
VAGAS PRIORITÁRIAS PARA PCD
O programa também oferece oportunidades prioritárias para pessoas com deficiência (PCD), com 92 vagas distribuídas entre auxiliar administrativo, estoquista, auxiliar de confecção e vigilante.
Além disso, a Funsat disponibiliza 42 vagas temporárias, divulgadas no painel do site oficial da Prefeitura de Campo Grande.