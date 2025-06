Landmark pede acolhimento à família de Sophie e atenção à saúde mental dos profissionais da saúde

Durante a sessão desta terça-feira (10) na Câmara Municipal de Campo Grande, o vereador Landmark Rios (PT) se solidarizou com a dor da família da menina Sophie Emanuelle Viana Rochete, de apenas 5 anos, que faleceu no dia 29 de maio após complicações decorrentes de um acidente doméstico e falhas no atendimento hospitalar. Em sua fala, o parlamentar lamentou profundamente a perda da criança, cobrou respostas da Santa Casa e alertou para a necessidade urgente de atenção à saúde mental dos profissionais da saúde.



“A dor da família da Sophie não pode ser ignorada. Nós precisamos saber se houve erro, onde foi esse erro e quem vai responder por isso. Mas também precisamos debater como estão os profissionais da saúde que atendem nossa população. Estão exaustos, adoecidos? Como está o psicológico desses colaboradores?”, questionou Landmark.



O pronunciamento de Landmark aconteceu logo após o depoimento da mãe e da tia de Sophie, que usaram a Tribuna para pedir justiça. Maria Leonice, tia da menina, foi categórica. “Houve negligência, omissão de socorro e imperícia. Isso é crime. Queremos justiça! Sei que Sophie não voltará, mas espero que nenhuma outra mãe precise passar por isso.”



A mãe da menina, Maria Aparecida Viana, reforçou a denúncia. “Ela sofreu, teve muita dor. Se tivessem feito a cirurgia, ela não teria morrido. A alegria da minha casa era a minha filha".



O parlamentar informou que já entrou em contato com a direção da Santa Casa e cobrou esclarecimentos formais. “A Santa Casa precisa acolher essa família. Precisa dar respostas à mãe, aos parentes da Sophie e à sociedade. Essa Casa não pode se calar”, afirmou.



Por fim, Landmark estendeu sua solidariedade à família e reafirmou o compromisso do seu mandato com a fiscalização e a defesa do direito à saúde pública de qualidade. “Estamos juntos, de coração, com essa família. Que a dor de hoje vire um debate sério sobre acolhimento, saúde mental dos profissionais e respeito à vida. Não vamos nos calar".