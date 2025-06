Landmark solicita melhorias para o Jardim Centenário, Monte Alegre e Vila Nasser

Durante a sessão desta quinta-feira (5) na Câmara Municipal de Campo Grande, o vereador Landmark Rios (PT) apresentou três indicações à Prefeitura, por meio da Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos), cobrando melhorias em bairros da Capital.



No Jardim Centenário, o parlamentar solicitou serviço de tapa-buraco na Rua Lagoa da Prata, visando melhorar as condições de tráfego e garantir mais segurança para motoristas e pedestres.



Já no Jardim Monte Alegre, Landmark pediu cascalhamento e patrolamento na Rua Paschoal Carlos Magno, medida necessária para assegurar a trafegabilidade e atender às reivindicações dos moradores.



Por fim, no bairro Vila Nasser, o vereador também solicitou serviço de tapa-buraco na Rua das Seringueiras, reivindicação que visa melhorar o acesso e as condições de circulação na região.



As indicações fazem parte do compromisso do mandato com a escuta popular e a fiscalização dos serviços públicos nos bairros. “Nosso mandato é popular, participativo e de fiscalização. Essas demandas vêm direto da comunidade, que conhece de perto os problemas e merece respeito e atenção do poder público”, reforçou o vereador.