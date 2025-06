Landmark celebra entrega de concessões a agricultores do Assentamento Estrela

O vereador Landmark Rios (PT) participou na manhã desta segunda-feira (9) da cerimônia de entrega dos Contratos de Concessão de Uso (CCUs) para famílias do Assentamento Estrela, em Campo Grande.

O evento foi promovido pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), no auditório da Superintendência Regional do Incra, reunindo representantes de movimentos sociais, técnicos, agricultores e autoridades.

Ao todo, 19 mil famílias de diferentes regiões de Mato Grosso do Sul serão beneficiadas com os documentos, que representam um passo fundamental rumo à titulação definitiva da terra.

“Essa entrega não é apenas um papel. É um passo importante para que vocês tenham acesso aos programas do Governo Federal e, futuramente, recebam o título definitivo da terra”, destacou o vereador Landmark Rios, que preside a Comissão Permanente de Agropecuária e do Agronegócio da Câmara Municipal de Campo Grande.

Durante sua fala, Landmark relembrou os desafios enfrentados nos últimos anos com o desmonte de políticas públicas para o campo e ressaltou a importância da reconstrução institucional. “Hoje, além da entrega de CCUs, o Incra voltou a assentar novas famílias no Mato Grosso do Sul porque temos um governo que tem compromisso com a reforma agrária”, afirmou o parlamentar.

Para o presidente da associação de moradores do Assentamento Estrela, Raul Nunes Malheiro, a entrega dos documentos representa segurança e dignidade para a comunidade. “Essa CCU é de grande valia. Hoje são 59 lotes no nosso assentamento e esse documento traz segurança para todos. Muitos tinham medo, mas agora temos esse reconhecimento. É um presente para todos nós”, declarou.

A agricultora Cleonice Pinto também expressou sua gratidão ao receber o contrato. “É sonho realizado, é segurança. A minha CCU vai representar liberdade de acessos, vou poder acessar políticas públicas e, no futuro, ter meu título em mãos. Só gratidão”, disse.

Além do vereador Landmark, estiveram presentes representantes do Incra, do MDA, da FAPE, da UFMS, da Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar (FETTAR) e parlamentares federais parceiros das pautas da reforma agrária, como os deputados Zeca do PT e Vander Loubet (PT).

Segundo Landmark, o momento é simbólico também pela necessidade de maior representação popular nas instituições. “Na Câmara, quando falo de reforma agrária, apanho. Mas é por isso que precisamos eleger mais representantes do povo, mais pessoas que tenham compromisso com a terra e com o pequeno agricultor”, reforçou.