Monja budista realiza circuito de meditação em Campo Grande

A monja budista Gen Kelsang Mudita realiza, nos dias 13 e 14 de novembro, um Circuito de Meditação em Campo Grande (MS).
A programação contará com quatro encontros sobre o funcionamento da mente, meditação, saúde mental, filosofia budista e relacionamentos, em três espaços da Capital. Duas atividades são gratuitas e outras duas têm contribuições de R$ 39 e R$ 60.
- Inscrições ao final da matéria
Discípula de Geshe Kelsang Gyatso Rinpoche, fundador da Nova Tradição Kadampa, Gen Mudita dedica-se ao ensino dos princípios do budismo Kadampa, tendo concluído, em 2012, o Programa Especial de Formação de Professores no Centro de Meditação Kadampa Manjushri, na Inglaterra.
Atualmente, é diretora espiritual nacional da Nova Tradição Kadampa no Brasil e professora residente do Centro de Meditação Kadampa Mahabodhi, em São Paulo.
Em Campo Grande, a monja compartilhará ensinamentos e práticas de meditação voltados à compreensão e à transformação da mente, ao desenvolvimento da compaixão e à maneira de lidar com desafios emocionais e relacionamentos no cotidiano.
As atividades são abertas ao público, inclusive para pessoas sem experiência prévia com budismo ou meditação.
O QUE É O BUDISMO KADAMPA
O Budismo Kadampa integra a tradição Mahayana, uma das principais vertentes do budismo, que valoriza a compaixão e a busca pela iluminação para o benefício de todos os seres.
Fundada pelo mestre indiano Atisha (982–1054), no século XI, a tradição teve seus ensinamentos difundidos no Tibete por Je Tsongkhapa, no século XIV.
Em 1991, Geshe Kelsang Gyatso fundou a Nova Tradição Kadampa, com uma proposta de apresentar os ensinamentos de Buda de forma acessível e aplicável à vida contemporânea e à realidade ocidental.
PROGRAMAÇÃO
SEXTA-FEITA (13.nov)
15h – Conheça o poder da sua mente e mude o seu mundo
Local: SESC Teatro Prosa
Endereço: Rua Anhanduí, 200 – Centro
Contribuição: entrada gratuita (reserve aqui)
19h – Meditação e Saúde Mental
Local: Centro Cultural José Octávio Guizzo – Auditório Rubens Corrêa
Endereço: Rua 26 de Agosto, 453 – Centro
Contribuição: entrada gratuita (reserve aqui)
SÁBADO (14.nov)
15h – A filosofia budista e seus benefícios
Local: Espaço SAE
Endereço: Rua Laguna, 83 – Cabreúva
Contribuição: R$ 39,00 (reserve aqui)
18h – Como melhorar nossos relacionamentos
Local: Espaço SAE
Endereço: Rua Laguna, 83 – Cabreúva
Contribuição: R$ 60,00 (reserve aqui)
Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (67) 3380-4971.