Monja budista realiza circuito de meditação em Campo Grande

A monja budista Gen Kelsang Mudita realiza, nos dias 13 e 14 de novembro, um Circuito de Meditação em Campo Grande (MS).

A programação contará com quatro encontros sobre o funcionamento da mente, meditação, saúde mental, filosofia budista e relacionamentos, em três espaços da Capital. Duas atividades são gratuitas e outras duas têm contribuições de R$ 39 e R$ 60.

Inscrições ao final da matéria

Discípula de Geshe Kelsang Gyatso Rinpoche, fundador da Nova Tradição Kadampa, Gen Mudita dedica-se ao ensino dos princípios do budismo Kadampa, tendo concluído, em 2012, o Programa Especial de Formação de Professores no Centro de Meditação Kadampa Manjushri, na Inglaterra.

Atualmente, é diretora espiritual nacional da Nova Tradição Kadampa no Brasil e professora residente do Centro de Meditação Kadampa Mahabodhi, em São Paulo.

Em Campo Grande, a monja compartilhará ensinamentos e práticas de meditação voltados à compreensão e à transformação da mente, ao desenvolvimento da compaixão e à maneira de lidar com desafios emocionais e relacionamentos no cotidiano.

As atividades são abertas ao público, inclusive para pessoas sem experiência prévia com budismo ou meditação.

Divulgação/ CMK Kadampa Mahabodi

O QUE É O BUDISMO KADAMPA

O Budismo Kadampa integra a tradição Mahayana, uma das principais vertentes do budismo, que valoriza a compaixão e a busca pela iluminação para o benefício de todos os seres.

Fundada pelo mestre indiano Atisha (982–1054), no século XI, a tradição teve seus ensinamentos difundidos no Tibete por Je Tsongkhapa, no século XIV.

Em 1991, Geshe Kelsang Gyatso fundou a Nova Tradição Kadampa, com uma proposta de apresentar os ensinamentos de Buda de forma acessível e aplicável à vida contemporânea e à realidade ocidental.

PROGRAMAÇÃO

SEXTA-FEITA (13.nov)

15h – Conheça o poder da sua mente e mude o seu mundo

Local: SESC Teatro Prosa

Endereço: Rua Anhanduí, 200 – Centro

Contribuição: entrada gratuita (reserve aqui)



19h – Meditação e Saúde Mental

Local: Centro Cultural José Octávio Guizzo – Auditório Rubens Corrêa

Endereço: Rua 26 de Agosto, 453 – Centro

Contribuição: entrada gratuita (reserve aqui)

SÁBADO (14.nov)

15h – A filosofia budista e seus benefícios

Local: Espaço SAE

Endereço: Rua Laguna, 83 – Cabreúva

Contribuição: R$ 39,00 (reserve aqui)



18h – Como melhorar nossos relacionamentos

Local: Espaço SAE

Endereço: Rua Laguna, 83 – Cabreúva

Contribuição: R$ 60,00 (reserve aqui)

Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (67) 3380-4971.