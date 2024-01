Mutuários da Emha podem emitir carnês 2024 pela internet

Com um novo recorde de atendimento registrado nessa segunda-feira (8), a Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Emha) indica aos mutuários, que o carnê 2024 pode ser emitido de forma on-line e sem sair de casa no site oficial. Conforme a Agência, somente ontem foram mais de 600 mutuários na unidade do segundo piso do Pátio Central Shopping.

A alta demanda registrada deve-se à busca pela emissão do carnê referente ao ano de 2024. "A procura por atendimento aumenta no início do ano devido às iniciativas de emissão do carnê", explicou o diretor-adjunto da Emha, Claudio Marques.

Ele destaca que a emissão do carnê pode ser realizada através do site Amhasf Digital, dispensando a necessidade de atendimento presencial, se assim o mutuário preferir. "Muitos contemplados deixam para a última hora, gerando aglomeração, especialmente durante o horário de almoço, quando trabalhadores se deslocam até as unidades", afirmou.

Inaugurado em maio do ano passado, o espaço do Pátio Central foi concebido com o propósito de descentralizar o atendimento, proporcionando uma otimização eficaz do fluxo e atendendo às necessidades específicas de cada mutuário. A abordagem visa melhorar a eficiência operacional e também oferecer uma experiência mais personalizada aos cidadãos que buscam os serviços da Agência.

Além da unidade do Pátio Central Shopping, a Emha mantém outro ponto de atendimento no Shopping Norte Sul Plaza, localizada na Avenida Presidente Ernesto Geisel, n° 5259. Com um horário de atendimento estendido até às 18h30, a agência proporciona maior flexibilidade aos mutuários, facilitando o acesso aos serviços mesmo após o expediente convencional.

O adjunto da Emha orienta para aqueles com datas de vencimento após o dia 10 busquem atendimento nos próximos dias, quando o fluxo de pessoas diminui. Além disso, ressalta que o site Amhasf Digital oferece uma alternativa conveniente para os mutuários, permitindo a emissão do boleto de forma rápida e eficiente, evitando possíveis transtornos.

Os carnês podem ser impressos por intermédio do portal da Emha: https://amhasf.campogrande.ms.gov.br/amhasf/contrato.zul

Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS