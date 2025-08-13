'Obras do aniversário de Campo Grande têm mais de R$ 257 milhões do Governo Lula', destaca Landmark

Na sessão de terça-feira (12), na Câmara Municipal de Campo Grande, o vereador Landmark Rios (PT) voltou a cobrar reconhecimento do Executivo Municipal sobre a origem dos recursos que financiam a maior parte das obras anunciadas recentemente pela prefeita Adriane Lopes (PP).



O parlamentar lembrou que, no evento de lançamento do calendário de comemorações pelos 126 anos da Capital, realizado há uma semana, a prefeita não citou o Governo Federal como responsável pela maior parte dos investimentos, omitindo essa informação por meras questões ideológicas.



Diante disso, Landmark afirmou que fez um levantamento detalhado das obras junto com a equipe do deputado federal Vander Loubet (PT), constatando que mais de R$ 257 milhões dos recursos anunciados vêm diretamente do presidente Lula e de sua gestão.



“Essa postura, como já disse, faz parecer que a prefeita trata o Governo Lula como um amante; usufrui, mas não assume em público. É fundamental que a população saiba de onde vêm esses recursos”, afirmou Landmark.



O vereador ainda destacou que há R$ 572 milhões em potencial para chegar a Campo Grande, via financiamento junto à Caixa Econômica Federal, especialmente para obras de pavimentação e drenagem no Jardim Botafogo.



Obras e valores anunciados com recursos federais



O levantamento apresentado por Landmark lista os investimentos e detalha de onde vêm os recursos:



Avenida Duque de Caxias – Mais de R$ 146 milhões no primeiro pacote, com recursos combinados da bancada federal, Governo do Estado e Prefeitura.



Requalificação da Rua Bom Pastor – R$ 46 milhões de investimento total, sendo R$ 23 milhões de aporte federal.



Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEIs) – Nashville, Jardim Colorado, Ramez Tebet, Talismã, Colorado (paralisada desde 2018), Serraville, Nashville, Moreninha II e Escola da Vila Natalia – R$ 21 milhões do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), do Governo Federal.



Centro Comunitário pela Vida (Convive) – Região do Anhanduizinho – R$ 13 milhões, via Novo PAC Seleções.



Escola Jardim Paris (Tempo Integral) – R$ 13 milhões, contemplada pelo Programa Escola em Tempo Integral (FNDE/MEC).



CAPS – Jardim Paraíso – R$ 5.732.139,69, custeado integralmente pelo Ministério da Saúde.



CAPS Infanto-Juvenil – Guanandi – R$ 5.497.558,91, custeado integralmente pelo Ministério da Saúde.



Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) Parque do Sol – Aproximadamente R$ 4,5 milhões, com recursos federais para construção e pavimentação do entorno. O lançamento contará com a presença da ministra da Cultura, Margareth Menezes.



Espaço Esportivo Comunitário Jacques da Luz – R$ 1,4 milhão, selecionado no eixo de Infraestrutura Social Inclusiva do Novo PAC Seleções.



Centro Popular Marcelo Barbosa da Fonseca (Camelódromo) – R$ 700 mil no total, sendo R$ 674.903,00 de repasse federal via Caixa Econômica Federal.



Praça do Preto Velho – R$ 384.205,00 de aporte federal para revitalização.



Praça dos Imigrantes – R$ 250 mil, via emenda do deputado federal Vander Loubet.



Para Landmark, dar visibilidade à origem dos recursos é uma forma de valorizar o trabalho conjunto entre esferas de governo e reforçar a importância da presença federal em Campo Grande.



“O papel da política e do poder público é garantir obras que levem dignidade e qualidade de vida. Então temos que dar os créditos ao Governo Federal e a nossos deputados federais, como nosso deputado Vander e a deputada Camila Jara (PT), que muito têm feito por Campo Grande”, concluiu.