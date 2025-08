Pesquisas colocam Landmark Rios entre os nomes mais citados para deputado estadual

Landmark Rios (PT), vereador de Campo Grande, esteve entre os nomes mais citados em pesquisas para deputado estadual realizadas pelo Instituto de Pesquisa de Opinião e Estatística (Idope). Ao mesmo tempo, um levantamento do Instituto Ranking Brasil Inteligência o coloca entre os vereadores mais bem avaliados da Capital.

O Idope realizou os levantamentos entre 15 e 27 de julho, em 23 municípios do Mato Grosso do Sul, com dois mil eleitores das zonas urbana e rural. Na pesquisa espontânea, quando o entrevistado responde livremente sem receber lista de nomes, ele ficou na 21ª posição e foi mencionado por 1,23% dos eleitores, o equivalente a 18.805 votos estimados.

Já na pesquisa estimulada, em que o eleitor escolhe a partir de uma relação de candidatos, ele somou 17.241 votos estimados, que correspondem a 1,12%, ficando na 20ª posição. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o grau de confiança é de 95%. As entrevistas foram realizadas por telefone, respeitando cotas de sexo, idade e escolaridade, conforme dados do TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul).

Além disso, uma pesquisa do Instituto Ranking, realizada entre 1º e 3 de agosto com mil entrevistados na Capital e distritos, indicou que 1,8% o consideram um dos vereadores mais atuantes da atual legislatura, colocando-o entre os dez mais bem avaliados da Câmara Municipal.

O reconhecimento se dá em meio a uma intensa agenda de trabalho no primeiro semestre de 2025. Foram mais de 800 compromissos, incluindo atendimentos, fiscalizações, reuniões e ações externas, com presença em comunidades, assentamentos, acampamentos, hortas e áreas de maior vulnerabilidade social.

No campo legislativo, Landmark apresentou 30 projetos, dos quais dez foram aprovados, incluindo a criação da Medalha da Agricultura Familiar, da Frente Parlamentar de Regularização das Hortas Urbanas e Periurbanas, além de iniciativas como o Programa Banho Solidário, o “Ar no Busão” e o Selo da Agricultura Familiar.

Na discussão da Lei de Diretrizes Orçamentárias, apresentou 41 emendas, sendo 37 incorporadas à versão final, contemplando ações desde o fortalecimento da agricultura familiar até melhorias urbanas e sociais.

Landmark também preside a Comissão de Agropecuária e Agronegócio e a Comissão de Participação Legislativa, ocupa a vice-presidência da Comissão de Finanças e Orçamento e é membro ativo das comissões de Causas Indígenas e de Obras e Serviços Públicos. Sua atuação reforça a defesa da reforma agrária e a valorização de povos indígenas, quilombolas e assentados.