Para melhor atender mutuários Agetec lança novo portal online da Emha

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (Agetec), lança nesta terça-feira (23) o novo portal de atendimento on-line da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Emha).

A mais recente versão da plataforma, apresenta um layout totalmente renovado, desenvolvido para oferecer um atendimento ágil, acessível e responsiva aos usuários. "A principal proposta por trás dessa atualização é simplificar o acesso para o mutuário e para aqueles que desejam realizar ou atualizar o cadastro junto à Emha", explicou o diretor-presidente da Agetec, Paulo Fernando Cardoso.

O novo layout foi projetado levando em consideração a diversidade de dispositivos utilizados pelos usuários, garantindo assim a adaptabilidade e responsividade em diferentes plataformas, como computadores, tablets e smartphones. Dessa forma, busca atender às necessidades dos beneficiários de maneira mais abrangente e eficiente.

Além disso, a atualização visa otimizar o processo de cadastro, tornando-o mais acessível e simplificado, assegurando que qualquer pessoa interessada em participar ou atualizar seus dados junto à Emha encontre um ambiente virtual acolhedor e de fácil compreensão.

"Essa nova atualização chegou na hora certa, há alguns anos que o site precisava dessa repaginada. Queremos que os mutuários tenham acesso às nossas informações com mais facilidade e a interatividade com o site aproxima a população dos nossos processos. Agora, todos podem buscar pelo seu nome e sua situação cadastral, não sendo mais necessário se deslocarem até a agência. Além disso, eles podem ter acesso a menus como o de perguntas frequentes, sanando suas dúvidas com facilidade", explicou a diretora-presidente da Agehab, Maria Helena Bughi.

Aos interessados o novo portal pode ser acessado pelo endereço: https://emhadigital.campogrande.ms.gov.br/inicio

Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS