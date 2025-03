Polêmico, pastor Dionízio morre aos 75 anos em Campo Grande

O pastor Antônio Dionízio da Silva, presidente da Igreja Assembleia de Deus Missões (ADM), morreu aos 75 anos nesta 3ª.feira (25.mar.25), em Campo Grande (MS). Ele lutava contra um câncer.

Dionízio deixa três filhos, entre eles o ex-vereador e ex-deputado federal campo-grandense Elizeu Dionízio, que seguiu o caminho da política.

Após a entrada do filho na política, Dionízio conseguiu levar para a congregação personalidades como a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), e o esposo dela, o deputado estadual Lídio Lopes (PP).

Ainda não foram divulgadas informações sobre o velório e o sepultamento do pastor.

O QUE DISSE A ADM

Em uma publicação na rede social, o perfil oficial da igreja disse:

Paz do Senhor!

É com profundo sentimento e grande pesar que a comunidade da Igreja Assembleia de Deus Missões em Campo Grande comunica o falecimento de nosso amado Pastor Presidente, Pastor Antônio Dionísio.



O Pastor Antônio foi um homem de fé, dedicação e Amor incondicional à igreja; ao ministério, e sobretudo a obra missionária. Sua liderança sábia, seu carinho pastoral e seu compromisso com a Palavra de Deus marcaram profundamente nossas vidas e a história da nossa igreja.



Neste momento de dor e saudade, unimo-nos em oração, pedindo ao Senhor que console o coração de todos os familiares, amigos e irmãos em Cristo que foram tocados por sua vida e ministério. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, esteja com cada um de nós.



Agradecemos a Deus por sua vida e por todo o legado que ele deixou em nosso meio. Que possamos continuar firmes na fé, seguindo os passos que ele nos ensinou.



Descanse em paz, Pastor Antônio Dionísio.

TRAJETÓRIA POLÊMICA

Liderando a congregação desde 1991, Dionízio se envolveu em diversas polêmicas, como mostramos aqui. Em 2020, inclusive, ele foi acusado de traição na igreja o que levou ao fim de seu casamento.