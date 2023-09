Prefeitura vai inaugurar Centro de Referência da Mulher

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), irá inaugurar na 6ª.feira (15.set.2023) às 9h30, uma nova unidade de saúde, localizada na Vila Manoel da Costa Lima, voltada ao atendimento de mulheres e crianças, reforçando o cuidado materno-infantil. O “Saúde Delas, Centro de Referência da Mulher – Atendimento Materno Infantil ” é um serviço inédito no âmbito da Rede Municipal de Saúde e ofertará desde consultas especializadas a exames das mais diversas especialidades. Os atendimentos serão realizados mediante encaminhamento via Atenção Primária.

A estrutura absorverá os atendimentos que até então eram realizados no Centro de Atendimento à Mulher (CEAM) e Centro de Especialidades Infantil (CEI), ambos serviços que funcionam em locais distintos. Por mês, estas duas unidades realizavam uma média de 4,5 mil atendimentos e, com a estruturação deste novo serviço, a expectativa é ampliar este número, oportunizando um maior acesso aos pacientes.

A nova unidade, que se tornará um complexo de saúde, tem por objetivo dar melhores condições de trabalho aos servidores e de atendimento aos pacientes, tendo uma estrutura e ambiência mais adequada.

No ambulatório especializado de atendimento à mulher serão ofertados os seguintes serviços: Consulta em Gestação de Alto Risco; Consulta em Mastologia; Consulta em Planejamento Familiar; Consulta em Urologia – Planejamento Familiar; Consulta no Climatério; Serviço de Patologia Cervical; Nutrição; Consulta em Enfermagem; Serviço de Ultrassonografia.

Nesta linha de cuidado é realizado o acolhimento à paciente e ao casal com orientações, entrevista e palestra de inserção ao planejamento familiar, saúde da mulher e saúde reprodutiva.

Já no ambulatório especializado no atendimento à criança serão ofertados os serviços e atendimentos em Consulta em Homeopatia; Consulta com Reumatologia pediátrica; Consulta em Cirurgia pediátrica; Consulta em Endocrinologia pediátrica; Consulta em Otorrinolaringologia pediátrica; Nutrição; Fonoaudiologia, Psicologia, Terapeuta Ocupacional, Educação Física, Assistente Social e consulta em Enfermagem

Nesta linha de cuidado é oferecido o Programa de Atendimento Multiprofissional de Prevenção a Obesidade Infantil (PAMPOI), atendimento direcionado aos pacientes com sobrepeso ou obesidade, de 05 a 15 anos, realizado pela equipe Multiprofissional, sendo o acesso realizado por encaminhamento da Atenção Primária para as especialidades de Endocrinologia Pediátrica e/ou Nutricionista do Centro de Especialidade Infantil (CEI), via SISREG, e/ou por demanda espontânea, sendo, neste caso, agendado consulta com nutricionista para avaliação.

É ofertado o Serviço de Referência em Diabetes Infanto-Juvenil (SEREDI KIDS), com atendimento direcionado aos pacientes portadores de Diabetes tipo 1, de 0 a 17 anos, realizado pela equipe multiprofissional, com a entrega de medicamentos e insumos para controle da doença.

O acesso a estes serviços é feito pelo sistema de regulação – SISREG – com vagas ofertadas para todo Estado, sendo referência Estadual, dentro das pactuações previstas, tendo o cuidado compartilhado com a Atenção Primária, através da referência e contra referência, com monitoramento dos pacientes faltosos e em abandono de tratamento.

A inauguração do “Saúde Delas, Centro de Referência da Mulher – Atendimento Materno Infantil” integra o calendário festivo dos 124 anos de Campo Grande e está localizado na Rua José Ramão Cantero, nº 36, Vila Manoel da Costa Lima.