Referência em arborização, Campo Grande realiza ações educativas na Semana da Árvore

Campo Grande comemora mais um ano de reconhecimento como Tree City of the World, título recebido pelo sexto ano consecutivo. Segundo o IBGE (2022), a capital é a mais arborizada do Brasil, destaque nacional em sustentabilidade urbana.

Na 4ªfeira (17.set.25), a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Semades, lançou novos materiais educativos e técnicos. Também foram anunciadas ações de plantio para fortalecer a política de arborização e ampliar a conscientização da população.

O secretário de Meio Ambiente e Gestão Urbana, Ademar Silva Junior, celebrou a participação da comunidade. “Plantar uma árvore é ensinar a cuidar da vida. Queremos que todos sintam essa conexão com o meio ambiente”, afirmou.

A prefeita Adriane Lopes destacou o impacto positivo da arborização na qualidade de vida. “Nos protege das altas temperaturas e mostra que planejamento urbano e sustentabilidade caminham juntos”, comentou.

Prefeita Adriane Lopes destacou impacto positivo da arborização na Capital | Foto: Divulgação/ PRECG

Markito Perez, secretário-executivo de Gestão Política, ressaltou o trabalho coletivo. “O sucesso da arborização é fruto do empenho de toda a equipe e da colaboração com a sociedade”, disse.

A reitora da UFMS, Camila Ítavo, falou sobre a parceria entre universidade e gestão pública. “Mais de 50 pesquisadores ajudaram na criação dos novos materiais e do Plano de Arborização Urbana, colocando Campo Grande como referência no país”.

Mariana Massud, diretora-executiva da Planurb, lembrou que o trabalho é contínuo. “Manter a cidade verde exige dedicação diária. Em outubro, teremos uma audiência pública para discutir novas orientações sobre o plantio urbano”.

Ana Cristina Trevelin, superintendente da Semadesc, reforçou o papel da cidade como modelo. “Campo Grande inspira outras cidades a adotarem práticas semelhantes, mesmo diante de desafios ambientais”.

Foram apresentados três materiais de orientação à população: Manual de Arborização Urbana, Guia de Identificação de Árvores Urbanas e Cartilha de Arborização para o Cidadão. Todos auxiliam no manejo adequado e conscientização sobre as árvores.

Políticas de plantio e arborização foram apresentadas | Foto: Divulgação/ PRECG

O projeto “Centro em Ação” foi reforçado com novos plantios e manutenção de árvores na região central. A iniciativa amplia a cobertura verde e melhora a qualidade ambiental no coração administrativo da cidade.

Dayane Zanela, gerente de Arborização da Semades, destacou o engajamento da equipe e da população. “A educação ambiental e o plantio correto são ferramentas essenciais para envolver todos na preservação das árvores”.

O deputado estadual Lídio Lopes comemorou o reconhecimento internacional da cidade. “Campo Grande está ao lado de grandes capitais mundiais graças ao manejo sustentável e à dedicação de todos os envolvidos”.

Vânia Melo, presidente do CREA/MS, reforçou a parceria institucional. “Profissionais contribuem para a arborização e para outras iniciativas ambientais, fortalecendo as políticas públicas”.

Alunos da Escola Municipal Agrícola participaram de palestra sobre urbanização, saúde pública e meio ambiente. A atividade destacou a importância das áreas verdes na qualidade de vida e bem-estar da população.

O programa Tree City of the World reconhece cidades com manejo sustentável de florestas urbanas. Hoje, a rede inclui 210 cidades em 24 países, incentivando boas práticas e troca de experiências globais.

No Brasil, 34 cidades têm o título, abrangendo mais de 27 milhões de pessoas. No Mato Grosso do Sul, além de Campo Grande, Três Lagoas também recebeu a distinção internacional.