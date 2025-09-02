Servidores da Emha são investigados por suposta coação em venda de imóvel

A 30ª Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social de Campo Grande instaurou, no último dia 15 de agosto, um inquérito civil para apurar possível conduta irregular de dois servidores públicos vinculados à Emha (Agência Municipal de Habitação).

A investigação consta em edital publicado no Diário Oficial do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul (MPMS), e foi motivada por denúncia encaminhada à ouvidoria por uma moradora.

Segundo o conteúdo, a promotoria vai apurar se houve "obrigação" imposta à denunciante para vender seu imóvel, bem como possível omissão por parte da administração municipal por não investigar o caso.

Embora o inquérito civil esteja formalmente divulgado, seu conteúdo tramita sob sigilo, estando disponível apenas às partes interessadas, conforme informado no edital assinado pelo promotor de Justiça George Zarour Cezar.