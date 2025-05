Tragédia no Jardim Los Angeles é resultado do abandono da prefeita Adriane Lopes

Moradores do Jardim Los Angeles, bairro localizado no extremo sul da capital sul-mato-grossense, realizaram um protesto na noite da 2ª.feira (5.mai.25) após a morte da motociclista Alinne Souza Cândida. A jovem perdeu a vida ao derrapar em um acúmulo de terra na Rua Engenheiro Paulo Frontin e ser atropelada por um ônibus do Consórcio Guaicurus.

A tragédia, segundo os moradores, escancara o abandono da região pela gestão municipal, atualmente comandada pela prefeita Adriane Lopes (PP), que cumpre seu segundo mandato à frente da Prefeitura de Campo Grande.

“Isso aqui está largado faz tempo. Só aparece político na eleição para pedir voto”, afirmou um dos manifestantes, em vídeo.

De acordo com relatos da população, o bairro enfrenta diversos problemas crônicos, como ruas esburacadas, mato alto, falta de pavimentação e sinalização inadequada. A situação precária da Unidade de Saúde da Família (USF), localizada na Rua Coronel Moreira Cezar, também é alvo de reclamações: o prédio apresenta fachada deteriorada, vidros quebrados e o entorno tomado por lama, mesmo em períodos de seca.

Além disso, há queixas constantes sobre vazamentos de água e falhas no sistema de esgoto, o que evidencia a ausência de manutenção e investimentos em infraestrutura básica.

Quanto ao pedido de sinalização, de acordo com um dos manifestantes, é uma cobrança antiga ignorada pelos políticos.

PROTESTO

Durante o protesto, os moradores bloquearam ruas e cobraram ações imediatas do poder público. Eles cobram limpeza regular, obras de infraestrutura e atenção mínima da prefeitura e dos vereadores.

O ato foi acompanhado por Du Mato, graduando em Ciências Sociais, que registrou os discursos dos manifestantes. Em coro, os moradores desabafaram: “Nós do conjunto Los Angeles precisamos de respeito, de atenção, de cuidado. Nós pagamos os nossos impostos. Nós trabalhamos honestamente e sustentamos a estrutura econômica, social e política de Campo Grande. Estamos cansados de morrer pelo descaso do poder público. E estamos nos humilhando por atenção, por respeito, por dignidade. Por favor, poder público, olhe para o bairro Los Angeles. Por favor, vereadores, olhem pelo bairro Los Angeles. Por favor, Prefeitura de Campo Grande, cumpra sua responsabilidade. Cuide do nosso bairro, das nossas crianças, dos nossos trabalhadores, das nossas mães de família. É isso que pedimos". Veja os vídeos do @dumato: