Alinne derrapa moto e morre atropela por ônibus no Los Angeles

Uma motociclista de 25 anos morreu na manhã desta 2ª feira (5.maio.25), após ser atropelada por um ônibus no bairro Los Angeles, em Campo Grande. A vítima, identificada como Alinne Souza Candida, teria derrapado ao passar por um trecho com acúmulo de areia no cruzamento entre a Rua Engenheiro Paulo Frontin e a Avenida dos Cafezais.

Câmeras de segurança registraram o momento em que a jovem, ao fazer uma conversão, perdeu o controle da moto e caiu ao lado do ônibus, sendo atingida pelo veículo. O motorista não teria percebido a queda da motociclista, que entrou no ponto cego.

Equipes de socorro foram acionadas, mas Aline morreu ainda no local. A perícia deve apurar se a areia na via foi o fator determinante para a queda. Moradores relatam que o cruzamento é palco frequente de acidentes e pedem medidas de segurança, como semáforo ou quebra-molas.