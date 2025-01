Ação do Gaeco mira ex-presidente da Câmara por corrupção

O Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) realizou na manhã desta terça-feira (28) uma operação em Aquidauana, a 140 km de Campo Grande, com foco em apurar suspeitas de corrupção na Câmara Municipal. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos na sede do Legislativo e nas residências de dois ex-presidentes da Casa.

As equipes do Gaeco recolheram documentos e computadores que, segundo fontes ligadas ao caso, serão analisados como parte da investigação de possíveis irregularidades, incluindo fraudes em contratos públicos, pagamentos indevidos e enriquecimento ilícito. Ao todo, cinco veículos do grupo estiveram na Câmara durante a ação.

A operação estaria ligada a denúncias recebidas pelo Ministério Público Estadual no ano passado, apontando um suposto esquema de corrupção no Legislativo municipal.

Além disso, informações preliminares indicam que o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) teria identificado problemas relacionados a contratos de publicidade durante as gestões dos ex-presidentes investigados.