Adriane inicia gestão com meta de obras e contratos por resultados

Durante a cerimônia de posse do secretariado na manhã desta 2ª feira (13.jan.25), na Câmara Municipal de Campo Grande, a prefeita Adriane Lopes (PP) informou que firmou um contrato de gestão com o alto escalão, baseado na apresentação de resultados. Além disso, garantiu que uma das metas de sua gestão é a retomada e conclusão de obras já em andamento.

“Esse contrato, assinado pelos secretários, nós estamos trazendo da iniciativa privada. Lá, quando um contratado não tem resultado, é convidado a se retirar do cargo. Na nossa gestão, não vai ser diferente. Nós temos 60 dias para que os secretários possam se organizar e apresentar seu trabalho”, destacou Adriane.

Obras

A chefe do Executivo afirmou também que um dos objetivos para os primeiros 100 dias de mandato é entregar obras. “Vamos colocar um ponto final em todas as obras paralisadas há anos. Chega dessa história de jogar a culpa no passado. Chegou a hora de trabalhar e mostrar que é possível, sim, porque o fim é sempre melhor que o começo de tudo nas histórias”, afirmou.

Nesse sentido, o secretário Marcelo Miglioli, titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), disse que um dos principais projetos é a entrega de 400 quilômetros de asfalto. “Nosso carro-chefe é aquela carta-consulta que entregamos para a Caixa, que só depende agora da prefeitura viabilizar a questão financeira para conseguirmos o financiamento. Com isso, a gente consegue ultrapassar os 400 quilômetros de novos pavimentos. Vai corrigir muitos problemas da cidade, porque, quando você realiza uma nova pavimentação, você corrige a parte do asfalto, mas também resolve a drenagem, que é outro grande problema”, disse.

Ele citou ainda que obras estruturantes também estão em pauta. “Vamos dar continuidade às obras estruturantes no fundo do aeroporto. Estamos colocando agora, como emenda de bancada, junto com o Governo do Estado, a ligação da [Avenida] Guaicurus até a [Avenida] Gunter Hans, que é outra obra estruturante extremamente importante. Vamos trabalhar em um programa de recapeamento, e eu tenho certeza de que, somando todas essas frentes, vamos fazer uma transformação na nossa cidade”, completou.