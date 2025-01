Adriane Lopes empossa secretariado em cerimônia histórica para Campo Grande

Leia também

A prefeita Adriane Lopes (PP) empossou nesta 2ªfeira (13.jan.24) o secretariado que irá compor sua equipe no novo mandato em Campo Grande. A cerimônia, realizada no plenário da Câmara Municipal, marcou um momento histórico na gestão, com Adriane sendo a primeira mulher eleita para liderar o Executivo municipal, ao lado da vice-prefeita Camila Nascimento (Avante).

Além do alto escalão da prefeitura, estiveram presentes a senadora Tereza Cristina (PP), o deputado estadual Gerson Claro (PP), presidente da Alems (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul), o deputado estadual Junior Mochi (MDB), o deputado estadual Lídio Lopes, o deputado federal Rodolfo Nogueira (PL), o vereador Papy (PSDB), presidente da Casa, além de outros vereadores e autoridades.

Em seu discurso, a prefeita Adriane Lopes agradeceu o apoio recebido de Tereza Cristina e destacou a parceria entre os poderes. Ela ressaltou o momento histórico e os desafios à frente. “É a primeira vez que uma prefeita eleita dá posse aos seus secretários e secretárias. Então todos aqui fazem parte de um momento grandioso. Quero agradecer a Deus e à senadora, que é uma mulher forte, guerreira, que esteve ao meu lado, segurou a minha mão e me ajudou a chegar até aqui. Quero continuar avançando ao seu lado, caminhando juntas por nossa Campo Grande”.

Tereza Cristina reforçou seu apoio à prefeita e afirmou que a Capital está no caminho certo. “Quero dizer que você tem total apoio, minha confiança e a minha parceria para aquilo que você precisar”, afirmou a senadora, ressaltando a importância da presença de grandes lideranças políticas no evento. “É muito importante vocês aqui hoje, isso mostra a unidade que a Capital precisa”.

Secretariado

Sem grandes surpresas, Adriane anunciou o secretariado aos poucos desde o início de janeiro. Entre os nomes, constam remanescentes de sua equipe anterior, como Marcelo Miglioli (Infraestrutura), Rosana Leite Melo (Saúde) e Márcia Helena Hokama (Finanças). Ex-vereadores também ganharam espaço, como Paulo Lands (Juventude) e Valdir Gomes (Cultura). A novidade foi a escolha de Youssif Domingos para comandar a Secretaria de Governo, substituindo Marco Aurélio Santullo, que agora será responsável pelas articulações políticas do PP.

Confira a lista com todos os secretários:

Ademar Silva Junior – Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável (Semades)

Anderson Gonzaga – Secretário Especial de Segurança e Defesa Social

André Brandão – Secretaria Especial de Licitações e Compras (SELC)

Andréa Alves Ferreira Rocha – Secretaria Municipal de Administração e Inovação (Semadi)

Andrea Luiza Torres de Figueiredo da Silva – Diretora-Adjunta da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran)

Angélica Fontanari – Secretaria-Executiva da Mulher

Berenice Jacob – Agência Municipal de Meio-Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb)

Camilla Nascimento de Oliveira – Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS)

Catiana Sabadin – Secretária Especial de Planejamento e Parcerias Estratégicas (SEPPE)

Claudio Marques – Diretor-presidente da EMHA (Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários)

Darci Caldo – Secretário Especial de Articulação Regional

Elton Dione de Souza – Controladoria-Geral do Município

Elza Pereira da Silva – Diretora-presidente do IMPCG (Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande)

João Henrique Lima Bezerra – Funsat (Fundação Social do Trabalho)

José Mário Antunes da Silva – Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos (Agereg)

Leandro Elias Basmage Pinheiro Machado – Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (Agetec)

Lucas Bitencourt – Secretaria Municipal de Educação (Semed)

Márcia Helena Hokama – Secretaria Municipal de Fazenda (Sefaz)

Maria Lúcia de Fátima de Oliveira – Adjunta da Secretaria Municipal de Educação (Semed)

Marcelo Miglioli – Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep)

Paulo Cesar Lands Filho – Secretário-Executivo da Juventude

Paulo da Silva – Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran)

Rosana Leite Melo – Secretaria Municipal de Saúde (Sesau)

Sandro Benites – Diretor-presidente da Fundação Municipal de Esportes

Thelma Mendes – Secretaria Especial da Casa Civil

Ulisses Rocha – Secretário-adjunto da Secretaria Municipal de Governo e Relações Institucionais (Segov)

Valéria Maria Barbosa Regis Machado – Adjunta da Secretaria Municipal de Administração e Inovação (Semadi)

Valdir Gomes – Secretário-Executivo da Cultura

Youssif Domingos – Secretário Municipal de Governo e Relações Institucionais (Segov)

Desafios da Gestão

Os novos secretários destacaram os principais desafios para a nova gestão. Márcia Helena Hokama ressaltou os esforços para equilibrar as contas públicas. “Estamos fazendo um contrato de gestão [da secretaria] e nele nós estamos escrevendo planos de equilíbrio fiscal, onde vamos melhorar a arrecadação, aumentar nossa receita e diminuir nossas despesas.”

Marcelo Miglioli afirmou que as obras iniciadas em 2024 continuarão. “Agora é trabalhar com a mesma seriedade e responsabilidade. Vamos manter a mesma estrutura dentro da secretaria, até porque a prefeita pediu que a gente mantivesse o mesmo ritmo de trabalho do ano passado.”

Já Youssif Domingos, novato na equipe, enfatizou sua experiência no serviço público. “Com 32 anos de serviço público, acredito que posso colaborar. Fiquei surpreso com o convite, mas muito feliz pela forma como ele foi feito.”