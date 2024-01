Agendão: fim de semana tem circo, ensaio de escolas de samba, torneio de Pokémon e rock para criança

O último fim de semana de janeiro vem embalado pela variedade de eventos culturais e artísticos para todos os gostos e idades. Os preparativos para o Carnaval seguem a todo vapor, com programação dos blocos de rua como o Capivara Blasé e o Calcinha Molhada, além dos ensaios abertos ao públicos das escolas de samba, prometendo aquecer os corações dos foliões antes da grande festa. Em Corumbá, serão escolhidos o Rei Momo, a Rainha e duas Princesas, que terão a missão de comandar e animar a maior festa carnavalesca do Centro-Oeste.

Uma excelente opção para as famílias e para a criançada que está no período de férias escolares é a recreação infantil oferecida nos shoppings da capital, incluindo parques temáticos, música, patinação no gelo, oficinas e circo. Tem também o espetáculo "Rock Para Crianças - A Narrativa do Rock", que tem conquistado o carinho dos pequenos pelo Brasil.

A dupla João Bosco e Vinicius se apresenta em Antônio João, durante o 34º Encontro Estadual dos Clubes de Laço, e o comediante Diogo Portugal está de volta à capital de Mato Grosso do Sul com seu mais recente stand-up. Para os fãs da franquia Pokémon, o Agendão traz a Liga Pokémon de Estampas Ilustradas.

É válido lembrar que os eventos ao ar livre estão sujeitos a adiamento ou cancelamento em caso de fortes chuvas ou calor intenso.

Confira a programação:

Sexta-feira (26)

Quintal Sesc Em mais uma sexta-feira, o Quintal Sesc traz uma programação recheada para atender pessoas de todas as idades. A criançada pode começar a se divertir a partir das 16h, com atividades de recreação, pinturinha e oficina de férias (massinha de modelar). Para participar de qualquer oficina é obrigatória a doação de um livro ou gibi, voltado à campanha Sorrisos Literários.

Para os adultos, Maninho Gomes será a atração musical da noite, com samba, pagode e sucessos nacionais. Ele entra às 20h no palco. A oferta culinária será variada, apresentando opções como o food truck, sushi, sobá, doces, choripan e chope Germânia, entre outras alternativas. O Quintal estimula o comércio local, por meio de barracas e produtos artesanais. O ambiente é acolhedor para animais de estimação, com área exclusiva para que todos possam desfrutar da diversão.

Horário: 16h às 22h

Local: estacionamento da Riachuelo 1º piso, no Shopping Campo Grande Av. Afonso Pena, 4909 Santa Fé

Entrada: gratuita

Tiralaces O Tiralaces no Ponto Bar terá set comandado por Lunna Kolt e Tabata James.

Horário: 18h

Local: Ponto Bar R. Temistócles, 103 Centro

Entrada: gratuita até 23h

Noite de flashback O Blues Bar terá sua primeira noite com hits do flashback e contará com a animação de Patty Araújo e o DJ Samyy.

Horário: 21h

Local: Blues Bar R. 15 de Novembro, 1186 - Centro

Entrada: R$ 30

Funkadão Em mais uma noite de Funkadão, a festa terá setlist do DJ Gikka, Japaah, Christopher e Pablo Pacheco.

Horário: 23h

Local: NON - Rua Pimenta Bueno, 127 Amambai

Entrada: R$ 10 antecipado, pelo site https://www.sympla.com.br/

Bloco Ipa Lêlê O cantor DoValle e o Bloco da Elegância comandam o repertório de Carnaval do Ipa Lelê do Eden Beer.

Horário: 19h30

Local: Eden Beer Av. Mato Grosso, 68 Centro

Entrada: R$ 10 couvert e há venda de kit Ecocopo + cordão personalizado + couvert incluso por R$ 60. Mais informações pelo link https://www.instagram.com/edenbeercampogrande

Ensaio das escolas de samba Em reta final de preparação para o Carnaval, as escolas de samba da capital abrem seus ensaios para o público prestigiar e entrar no clima da festa mais popular do nosso país. Lembrando que tem programação nas escolas nesta sexta, sábado e domingo, com entrada gratuita.

- Cinderela Tradição do José Abrão: a partir das 19h na praça do bairro José Abrão;

- Unidos da Vila Carvalho: a partir das 19h na quadra da escola, que fica na Rua Joaquim Manoel de Carvalho, 395 Vila Carvalho;

- Os Catedráticos do Samba: a partir das 19h30, na Rua Macaé, 572 Bairro Silvia Regina;

- Deixa Falar: a partir das 19h30, na Rua Sabino José da Costa, 890 Vila Nasser;

- Igrejinha: às 19h desta sexta-feira, na Avenida Ernesto Geisel, 5982 Cabreúva, acontece o ensaio geral com homenagem aos destaques de luxo de Campo Grande. O ensaio técnico de rua será no sábado, no mesmo horário, na Plataforma Cultural da Esplanada Ferroviária, que fica na Avenida Calógeras, 3015;

- Unidos do Cruzeiro: só no domingo, na Praça do Bairro Estrela do Sul.

Recreação no Shopping CG Parques, lançamentos cinematográficos, cardápio infantil, música e atividades manuais compõem a agenda para este fim de semana no Shopping Campo Grande. Parques, cardápio infantil, música e atividades manuais compõem a agenda para este fim de semana no Shopping Campo Grande.

Na sexta-feira, as atividades recreativas animam os pequenos a partir das 16h. Para aqueles que apreciam soltar a imaginação e criar brinquedos utilizando materiais recicláveis, a Oficina de Brinquedos de Sucata e Pinturinha promete entreter e incentivar a consciência ambiental. As atividades ocorrem também no sábado e domingo, a partir das 16h.

Parques vão entreter a garotada que continua de folga e em casa (Foto: Divulgação)

Para participar dessas atividades é necessário realizar a doação de um item de material escolar, como cadernos, kits de lápis, estojos ou mochilas, que serão destinados a entidades que auxiliam crianças em situação de vulnerabilidade.

Os parques da praça central encantam os pequenos e, devido ao enorme êxito, as aventuras do Gato Galáctico e Capitão Pop It continuam. Os locais são indicados para crianças de até 12 anos. As crianças até 5 anos obrigatoriamente devem entrar acompanhadas de um adulto responsável.

Horário: a partir das 16h

Local: Shopping Campo Grande Av. Afonso Pena, 4909 Santa Fé

Entrada: a partir de R$ 50 (parques temáticos), com vendas no local

Bosque das Férias O Shopping Bosque dos Ipês continua com diversas atividades para a garotada em período de férias. Será oferecida no local uma emocionante atração para os entusiastas de aventuras: o MegaJump. Trata-se de um trampolim equipado com elástico, capaz de elevar os participantes do chão às alturas em questão de segundos. A participação no MegaJump está aberta para pessoas a partir de dois anos, com peso máximo permitido de até 100 quilos. Vale ressaltar que gestantes não estão autorizadas a participar desta atividade. O valor para desfrutar desta experiência única é de R$ 20,00 por pessoa.

A praça central recebe a partir de sexta-feira a Play On Ice, uma pista de patinação no gelo. Será possível adquirir ingressos na hora ou pelo site oficial do Bosque dos Ipês, com valores a partir de R$ 50,00. Tanto o MegaJump quanto a Play On Ice funcionam nesta sexta, sábado e domingo.

O Bosque também recebe novamente a atmosfera encantadora do circo, apresentando o "Circo Mundo Mágico". O espetáculo engloba elementos como música, dança, ginástica, acrobacias, palhaços, Globo da Morte e, para tornar a experiência ainda mais memorável, apresentações incríveis voltadas para o público infantil, como Transformers O Carro Robô, Os Bolofofos e a Patrulha Canina. Nesta sexta, tem sessão às 20h. Já no sábado e domingo, em três horários: 16h, 18h e 20h.

Horário: 10h às 20h

Local: Shopping Bosque dos Ipês Av. Cônsul Assaf Trad, 4796 Novos Estados

Entrada: ingressos à venda no local ou pelo www.bosquedosipes.com

Exposição sobre a imigração japonesa Em celebração aos 115 anos de chegada dos imigrantes japoneses ao país, a Associação Okinawa de Campo Grande apresenta a mostra intitulada "A Epopeia Noroesute Tetsudo e os Okinawanos de Campo Grande". A exposição audiovisual relata a jornada dos imigrantes oriundos de Okinawa que se estabeleceram em Campo Grande, percorrendo a Ferrovia Noroeste do Brasil. A obra aborda os desafios e triunfos enfrentados por esses imigrantes, oferecendo ao público uma perspectiva mais aprofundada não apenas sobre a história da comunidade japonesa local, mas também sobre a própria história da Cidade Morena. Haverá exibição nesta sexta, sábado e domingo.

Horário: 10h às 22h

Local: 2º piso do Shopping Bosque dos Ipês, em frente ao UCI Cinemas Av. Cônsul Assaf Trad, 4796 Novos Estados

Entrada: gratuita

Sábado (27)

Feira MiXturô Empreendedorismo, economia criativa e gastronomia. Esta é a Feira Mixturô, que ocupará a Praça do Peixe neste sábado, com o objetivo principal de arte e a cultura acessível a todos e todas. Haverá exposição de pequenos empreendedores e artesãos.

Horário: 16h às 21h

Local: Praça do Peixe Av. Bom Pastor, 700 Vilas Boas

Entrada: gratuita

Rock para crianças A capital será palco do espetáculo musical infantil "Rock Para Crianças - A Narrativa do Rock", que tem conquistado o coração dos pequenos Brasil afora. Com uma única apresentação agendada, o evento ocorrerá no Teatro Popular da Cultura.

Sob a orientação e elaboração de Ana Ferguson e Solange Bighetti, a peça embarca em uma emocionante jornada pela história do rock, abrange desde os anos 19550 até os dias de hoje, contando com a participação essencial dos protagonistas Duda (Amara Hartmann) e Kiko (Jardel Sodré). O elenco é complementado pelos vocalistas Fernanda Abi-Ramia e Victor Hugo, acompanhados por uma banda ao vivo.

Musical já passou por todo o Brasil e conta a história do rock desde a década de 1950 (Foto: Divulgação)

O espetáculo incorpora 27 clássicos do rock, apresentados em um cenário enriquecido por projeções em telões de LED. Ícones como Elvis Presley, Beatles, Rolling Stones, Led Zeppelin, Guns N' Roses e Bon Jovi recebem merecidas homenagens.

Horário: 16h

Local: Centro de Convenções Arq. Rubens Gil de Camillo - Av. Waldir dos Santos Pereira, s/n - Parque dos Poderes

Entrada: a partir de R$ 40, pelo link https://bit.ly/rockcriancas

Reggae na Vizú Para quem curte reggae, a Vizú Galeria terá uma noite dedicada ao gênero e de muitas celebrações para começar o ano com boas vibrações. Sobem ao palco Sandim e banda, Louva Dub e Discotecagem Green. Haverá também exposição de mandalas da artista Letícia Moura, no espaço Expo Dança do Kosmo.

Horário: a partir das 22h

Local: Vizú Galeria R. Vitório Zeolla, 76 sobrado Carandá Bosque

Entrada: R$ 15 antecipado, pelo link www.sympla.com.br

2º Esquenta do Capivara Blasé Os agitos pré-Carnaval do Capivara Blasé não param. Neste sábado tem o segundo esquenta do bloco com muita música, dança e diversão. Embalam a festa do samba Chokito e Pagode do Tadeu, além de Angelique, Negabi e Silveira.

Horário: a partir das 18h

Local: Arena Sunset Av. Três Barras, 1145 Vilas Boas

Entrada: ingressos a partir de R$ 20 (antecipado), pelo link https://bit.ly/2esquentacapivara. No dia será R$ 30.

Esquenta do Calcinha Molhada O Calcinha Molhada também organiza seu esquenta neste sábado, no Capivas Cervejaria. Fundado e organizado por mulheres, o bloco carnavalesco de rua campo-grandense traz consigo bandeiras da liberdade, diversão, amor e respeito. A programação é composta por Fraldinha Molhada (playlist com recreação infantil), DJ Nuala, bateria Filhos de Jorge da escola de samba Deixa Falar e DJ Tamys.

Horário: 16h às 00h

Local: Capivas Cervejaria Rua Pedro Celestino, 1079 Centro

Entrada: R$ 10 na portaria

Bloco Calcinha Molhada abre os preparativos para o Carnaval de rua (Foto: Divulgação)

Charanga do Eita! Clássicos da música brasileira aos hits de Carnaval darão o tom do esquenta do Bloco Eita! neste sábado. Tem ensaio aberto da tradicional charanga do bloco e quem quiser tocar é só mandar uma mensagem na página oficial no Instagram (@eitaorole). Rolê cedo para curtir com toda a família. Só não pode esquecer o protetor solar e a garrafinha d'água.

Horário: 14h às 20h

Local: Praça do Preto Velho Avenida Fábio Zahran, s/n Jardim Paulista

Entrada: gratuita

Carna da Lup A contagem regressiva começou e o primeiro grito de Carnaval da Lupland Biergarten chega com tudo neste sábado. O Jardim da Lup será movimentado pelo grupo Made in Samba e participações confirmadas de Jay Jenner, Bortoti, Beca Rodrigues, Lauren Cury e DJ Magão.

Horário: 17h às 23h

Local: Lupland Biergarten - R. Antônio Maria Coelho, 3285 - Jardim dos Estados

Entrada: R$ 50, pelo link https://bit.ly/carnalup

Tributo a Legião Urbana Em uma noite repleta de nostalgia, a banda Haiwanna se encarregará do palco para uma ocasião memorável dedicada à emblemática Legião Urbana. Haverá também os grandes sucessos do rock 'n' roll nacional, incluindo hits do Ira!, Titãs e Ultraje a Rigor.

Horário: a partir de 20h30

Local: Sunset Growler Station - Avenida Afonso Pena, 5668 - Chácara Cachoeira

Entrada: R$ 40, pelo link https://bit.ly/legiaogrowler

Fim de semana no Norte Sul A agenda para os pequenos está movimentada neste final de semana no Shopping Norte Sul Plaza, destinada tanto para aqueles que ainda desfrutam do período de férias quanto para os que já estão se organizando para o retorno às aulas. No sábado tem workshop de biscuit a partir das 14h30. Para participar, é necessário efetuar a doação de dois quilos de alimentos não perecíveis. A entrega dos alimentos deve ser realizada no momento do workshop e as inscrições precisam ser feitas antecipadamente no site do shopping: https://nortesulplaza.com.br/

O Espaço Sesc segue com programação especial da Colônia de Férias. No sábado, das 14h às 15h, ocorre o Dia da Fantasia. Das 16h às 19h30, a programação inclui a Festa do Pijama, com atividades recreativas, contação de histórias e oficinas. Já no domingo, inicia às 14h com gincanas. Das 16h às 19h30, será realizada uma oficina de origami de borboleta.

Para os aventureiros, uma sugestão é explorar o Parque Floresta Encantada - Madagascar, que opera no mesmo horário do shopping e está situado na praça de eventos em frente à Sertão. Os valores dos ingressos podem ser consultados no próprio local. A Slimeria, que proporciona oficinas divertidas de massinha elástica, também está em pleno funcionamento, localizada em frente à Ri Happy, e os preços também devem ser conferidos no local.

Horário: a partir 14h

Local: Shopping Norte Sul Plaza - Av. Pres. Ernesto Geisel, 2300 - Jardim Joquei Club

Entrada: gratuita (Espaço Sesc/Colônia de Férias), 2 kg de alimento (workshop de biscuit) e ingressos no local (Parque Madagascar e Slimeria).

Antônio João

Encontro do laço com shows sertanejos A 34ª edição do Encontro Estadual de Clubes de Laço será realizada em Antônio João. Além das disputas acirradas, o evento promete muita diversão com baile do carapé e praça de alimentação. No sábado terá show de Patricia e Adriana, às 22h. No domingo, quando serão conhecidos os campeões da etapa do laço comprido, João Bosco e Vinicius sobem ao palco, a partir das 18h.

Horário: a partir das 17h

Local: Clube do Laço "Florêncio José Pereira" - Rodovia MS 384, km 3 - sentido Antônio João para Ponta Porã

Entrada: gratuita

João Bosco e Vinicius agitam a festa do laço em Antônio João (Foto: Divulgação)

Domingo (28)

Bloco Reggae O calor da Jamaica, as batidas envolventes, as mensagens de amor e resistência também serão levados aos foliões de Carnaval da Cidade Morena neste domingo. Isso porque a Plataforma Cultura da Esplanada Ferroviária abraça do Bloco Reggae, promovido pela Associação de Reggae do estado. No evento serão arrecadados alimentos, roupas e brinquedos. As atrações confirmadas são Rockers Sound System e Radiola Reggae MS.

Horário: 15h às 22h

Local: plataforma cultural da Esplanada Ferroviária Av. Calógeras, 3015 Centro

Entrada: gratuita

Liga Pokémon de Estampas Ilustradas A Liga dos Ipês, de Pokémon Estampas Ilustradas (cartas), é oficializada pela Pokémon Company. A cada temporada, os participantes envolvem-se em vários campeonatos com o intuito de aprimorar suas habilidades de jogo. É indispensável que todo jogador possua um Player ID da Pokémon Club e um baralho composto por 60 cartas, seguindo o formato padrão/standard. Esta é uma oportunidade para os fãs da franquia aperfeiçoarem suas coleções de cartas e, simultaneamente, realizar trocas.

Horário: 15h às 20h

Local: 1º piso do Shopping Bosque dos Ipês, entrada B Av. Cônsul Assaf Trad, 4796 Novos Estados

Entrada: gratuita, com inscrições pelo WhatsApp (67) 99152-5357

Stand-up com Diogo Portugal O comediante Diogo Portugal está de volta à capital sul-mato-grossense neste ano com seu mais recente espetáculo de stand-up. Na apresentação, o Diogo promete explorar com humor os acontecimentos atuais no Brasil e no mundo. Ele aborda com irreverência temas do cotidiano, como o uso da tecnologia, relacionamentos, profissões, filhos, animais de estimação e até mesmo experiências pessoais

Horário: 19h

Local: Centro de Convenções Arq. Rubens Gil de Camillo - Av. Waldir dos Santos Pereira, s/n - Parque dos Poderes

Entrada: a partir de R$ 80 (inteira) no estande do Pedro Silva Promoções, no Comper Jardim dos Estados ou pelo site https://www.pedrosilvapromocoes.com.br

Corumbá

Concurso da Corte de Momo A Praça Generoso Ponce receberá o Concurso da Corte de Momo. Serão escolhidos um Rei Momo, uma Rainha e duas Princesas, que terão a missão de comandar e alegrar a maior festa carnavalesca do Centro-Oeste brasileiro.

Horário: 19h

Local: Praça Generoso Ponce - R. Gen. Rondon, 168-322, Centro Corumbá

Entrada: gratuita

Concurso do Rei Momo terá como quesitos beleza apresentação e simpatia (Foto: Clóvis Neto/PMC)

