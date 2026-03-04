Alessandro Menezes de Souza assume cargo de secretário adjunto da Setesc

O Governo do Estado publicou no Diário Oficial desta terça-feira (3.mar.26) a nomeação de Alessandro Menezes de Souza como novo secretário adjunto da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc).

O cargo estava vago desde julho de 2025, quando o antigo ocupante deixou a função. A nomeação já está em vigor e foi feita com base na Lei nº 6.036, de 1º de janeiro de 2023.

Alessandro Menezes de Souza tem trajetória profissional predominantemente na área de tecnologia da informação e na administração pública. Na Prefeitura de Campo Grande, presidiu o Instituto Municipal de Tecnologia da Informação (IMTI) durante a gestão do então prefeito Gilmar Olarte. Posteriormente, no governo de Reinaldo Azambuja, atuou como superintendente de Gestão da Informação, área ligada à Secretaria de Fazenda, e também ocupou a Subsecretaria de Relações Institucionais.

O novo adjunto também acumula experiência na articulação política, tendo presidido o diretório estadual do partido Solidariedade. Outra frente de atuação é a ambiental: ele é um dos fundadores e conselheiro do Instituto SOS Pantanal, organização voltada à preservação do bioma.

A nomeação ocorre em um momento de possível mudança no comando da pasta. O atual secretário, Marcelo Miranda, deve deixar o cargo até o fim de março para disputar uma vaga de deputado estadual nas eleições de outubro, conforme exige a legislação eleitoral. Com isso, Alessandro passa a integrar o alto escalão da secretaria e pode substituir o titular sempre que necessário, além de participar das principais decisões administrativas e orçamentárias.

Até o momento, o Executivo estadual não informou quem será o próximo secretário efetivo da Setesc. Enquanto isso, Alessandro Menezes de Souza assume a função de adjunto em uma pasta que reúne três áreas distintas: turismo, esporte e cultura.