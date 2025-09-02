MS Notícias

MenuÚltimas Notícias
02 de setembro de 2025
Campo Grande 30ºC

NÚCLEO CRUCIAL

"Anderson Torres não teria condição, sequer, de pagar advogado", diz defesa no STF

Eumar disse que entrou na defesa 'pro bono' por 'crença de que Anderson Torres é inocente'

Eumar Roberto Novacki alega que seu cliente, réu por golpismo é muito pobre, e que o defende de graça. Foto: ReproduçãoEumar Roberto Novacki alega que seu cliente, réu por golpismo é muito pobre, e que o defende de graça. Foto: Reprodução
A- A+

Durante julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF) nesta 3ª feira (2.set.25), a defesa de Anderson Torres afirmou que o ex-ministro da Justiça não tem recursos sequer para custear um advogado. A declaração foi usada para reforçar que Torres não teria estrutura ou influência para participar de uma tentativa de golpe.

"Anderson Torres não teria condição, sequer, de pagar advogado", disse o advogado Eumar Roberto Novacki no STF, alegando que entrou na defesa "pro bono" por "crença de que Anderson Torres é inocente".

Réu por omissão e envolvimento nos atos golpistas de 8 de janeiro, Torres é acusado de manter uma minuta com propostas inconstitucionais em sua casa. A defesa nega participação em qualquer articulação de golpe encabeçada por Jair Bolsonaro.  

Tags: 8 de Janeiro, Anderson Torres, golpistas, Jair Bolsonaro, STF, Supremo Tribunal Federal
Reportar Erro
MS Noticias no Google News