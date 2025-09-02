"Anderson Torres não teria condição, sequer, de pagar advogado", diz defesa no STF

Durante julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF) nesta 3ª feira (2.set.25), a defesa de Anderson Torres afirmou que o ex-ministro da Justiça não tem recursos sequer para custear um advogado. A declaração foi usada para reforçar que Torres não teria estrutura ou influência para participar de uma tentativa de golpe.
"Anderson Torres não teria condição, sequer, de pagar advogado", disse o advogado Eumar Roberto Novacki no STF, alegando que entrou na defesa "pro bono" por "crença de que Anderson Torres é inocente".
Réu por omissão e envolvimento nos atos golpistas de 8 de janeiro, Torres é acusado de manter uma minuta com propostas inconstitucionais em sua casa. A defesa nega participação em qualquer articulação de golpe encabeçada por Jair Bolsonaro.