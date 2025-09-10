Ao vivo: Continuação do julgamento no STF dos réus por golpe de estado no Brasil

O Supremo Tribunal Federal (STF) retomou nesta semana o julgamento da Ação Penal 2668, que trata da tentativa de golpe de Estado e da abolição violenta do Estado Democrático de Direito. A ação envolve figuras centrais da cúpula do governo Jair Bolsonaro e das Forças Armadas, incluindo o próprio ex-presidente da República atualmente inelegível e cumprindo prisão domiciliar.

Entre os oito réus estão nomes de peso do cenário político-militar recente:

CRIMES EM PAUTA

O Ministério Público Federal aponta que o grupo atuou de forma coordenada para invalidar os resultados das eleições de 2022, que deram vitória ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O plano incluiria a divulgação de notícias falsas sobre o sistema eleitoral, tentativas de manipulação de setores das Forças Armadas e preparação de um decreto de estado de sítio para sustentar uma ruptura institucional.

Os réus são acusados pelos seguintes crimes:

Tentativa de golpe de Estado;

Abolição violenta do Estado Democrático de Direito;

Participação em organização criminosa armada;

Dano qualificado ao patrimônio público;

Deterioração de patrimônio tombado.

JULGAMENTO EM ANDAMENTO

A sessão do STF, transmitida ao vivo pelo canal oficial do tribunal e também em plataformas como o YouTube, ocorre em meio a forte tensão política. O relator do caso, ministro Alexandre de Moraes, já proferiu votos duros em ações relacionadas aos ataques de 8 de janeiro de 2023 e voltou a destacar que "a democracia brasileira não pode ser submetida à vontade de grupos armados ou autoritários".

A expectativa é que o julgamento se estenda por mais algumas sessões, dado o número de réus e a complexidade das acusações. O caso é visto como decisivo para a responsabilização de autoridades envolvidas em tentativas de subversão da ordem democrática.

Assista à íntegra da sessão: