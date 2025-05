AO VIVO: Continuidade do julgamento de Adriane Lopes pelo TRE-MS

O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) dará continuidade ao julgamento que pode levar à cassação da prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), e da vice-prefeita, Camilla Nascimento (Avante), nesta 3ª feira (27.mai.25), a partir das 17h.

A sessão, que será transmitida ao vivo pelo canal oficial do TRE-MS no YouTube, analisará as acusações de abuso de poder político e compra de votos durante as eleições de 2024.

O julgamento foi suspenso anteriormente após pedido de vista do juiz Márcio de Ávila Martins Filho e deverá apresentar seu voto nesta nova etapa.

O Ministério Público Eleitoral já se manifestou favorável à cassação da prefeita e vice-prefeita, alegando haver provas robustas de captação ilícita de sufrágio.

Acompanhe a transmissão ao vivo e acompanhe o desfecho pelo link abaixo:

A reportagem será atualizada conforme novos desdobramentos ocorrerem.