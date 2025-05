Juiz nomeado por Lula pede 'vista' e pendura sentença de Adriane Lopes

O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) iniciou nesta 3ª feira (20.mai.25) o pedido de cassação da prefeita Adriane Lopes (PP) e da vice-prefeita Camilla Nascimento de Oliveira (PP), acusadas de compra de votos nas eleições municipais de 2024.

O Ministério Público Eleitoral (MPE) aponta a existência de provas robustas que indicariam captação ilícita de sufrágio.

A turma presidida pelo juiz Carlos Eduardo Contar, foi composta ainda pelos magistrados Hardy Waldschmidt (secretário), Vitor Luís de Oliveira Guibo, Fernando Nardon Nielsen, Alexandre Antunes da Silva, Carlos Alberto Almeida de Oliveira Filho e o procurador regional eleitoral, os advogados de defesa e a acusação Luiz Gustavo Mantovani (Ministério Público Eleitoral).

A maioria dos magistrados sequer fizeram sustentação, pois o segundo a falar, o juiz Márcio de Ávila Martins Filho pediu vista, adiando a sentença da prefeita para o dia 27 de maio. Antes dele, tinha falado apenas o juiz Alexandre Antunes da Silva reconheceu a compra de votos, mas frisou que não encontraram “elementos concretos da participação das recorridas (Adriane e Camilla)”. “Não há provas robustas”, frisou o magistrado.

Durante a sessão, Márcio de Ávila afirmou que o caso exige uma análise mais cuidadosa e destacou a complexidade jurídica envolvida. Em sua fala, ele declarou:

"Nós fomos brindados na tarde de hoje, toda essa corte, assim como quem acompanha, por uma verdadeira aula de direito eleitoral e democracia... Analisei com afinco, analise também os autos, mas eu entendo que aqui é um tema de extrema complexidade, como dito aqui na tribuna pelo doutor Alexandre Ávila, é um caso emblemático, é um caso envolvendo uma Capital. Aqui nós temos um choque de princípios fundamentais da Justiça Eleitoral".

Na sequência, o magistrado pontuou o embate entre valores constitucionais que precisam ser ponderados no julgamento:

"De um lado, a captação de sufrágio (compra de votos), desequilíbrio do pleito e um possível desvirtuamento da autonomia e da vontade. Versus a soberania da vontade popular e o indúbio pró-sufrágio. Dito essas razões, excelência, eu vou pedir vista dos autos. Diante todos os argumentos sólidos, profundos, complexos, robustos, trazidos aqui na tribuna. Diante a complexidade do caso, eu gostaria de me debruçar um tempo maior sobre os autos".