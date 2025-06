Aprovada Lei que obriga ter ar-condicionado em novos ônibus da Capital

A Câmara Municipal de Campo Grande aprovou, nesta 5ª feira (26.jun.25), o Projeto de Lei nº 11.636/2025, que determina a instalação obrigatória de ar-condicionado em todos os novos ônibus do transporte coletivo da cidade. A proposta é de autoria do vereador Landmark Rios (PT) e agora segue para sanção da prefeita Adriane Lopes (PP).

Além de Landmark, assinam a autoria do projeto de lei os vereadores Jean Ferreira e Luiza Ribeiro (ambos do PT), Rafael Tavares, Ana Portela e André Salineiro (todos do PL), Ronilço Guerreiro (Podemos) e Wilson Lands (Avante).

O projeto, conhecido informalmente como "Ar no Busão", exige que os veículos adquiridos após a sanção da lei já saiam de fábrica equipados com sistema de refrigeração. A medida, segundo o autor, busca garantir mais conforto e dignidade aos usuários do transporte público. “Esse projeto é sobre respeito. É inadmissível que o trabalhador continue pagando caro pra andar espremido e suando dentro do ônibus. O transporte coletivo tem que ser digno e eficiente. Aprovamos hoje uma medida concreta pra melhorar a vida de milhares de campo-grandenses”, afirmou Landmark durante a sessão.

A proposta recebeu 21 votos favoráveis, sendo: Ana Portela (PL), André Salineiro (PL), Beto Avelar (PP), Carlão (PSB), Clodoilson Pires (Podemos), Dr. Jamal (MDB), Dr. Lívio (União Brasil), Flávio Cabo Almi (PSDB), Herculano Borges (Republicanos), Jean Ferreira (PT), Junior Coringa (MDB), Landmark (PT), Leinha (Avante), Luiza Ribeiro (PT), Maicon Nogueira (PP), Neto Santos (Republicanos), Professor Riverton (PP), Rafael Tavares (PL), Ronilço Guerreiro (Podemos), Veterinário Francisco (União Brasil) e Wilson Lands (Avante).

Da composição atual na Casa de Leis, apenas os vereadores Marquinhos Trad (PDT), Delei Pinheiro (PP) e Otávio Trad (PSD) votaram contra.

E estavam na sessão os parlamentares Fábio Rocha (União Brasil), Dr. Victor Rocha (PSDB), Professor Juari (PSDB) e Silvio Pitu (PSDB).

Papy (PSDB), como presidente da Câmara, só vota em caso de empate, portanto, não entra na contagem acima.

Desde sua apresentação no início do ano legislativo, o projeto foi objeto de discussões técnicas e reuniões com o Consórcio Guaicurus e representantes da sociedade civil. Na última semana, durante audiência da CPI do Transporte, o diretor-presidente do consórcio, Themis de Oliveira, manifestou apoio à climatização da frota, desde que autorizada pelo Executivo municipal.

A proposta chegou a ser adiada no dia 29 de maio, após pedido de vistas do vereador Beto Avelar (PP), o que permitiu ajustes no texto com base em questões operacionais e jurídicas. Na última 3ª feira (24.jun.25), Landmark obteve assinaturas suficientes para reinserir o projeto na pauta em regime de urgência, viabilizando sua votação nesta quinta. “Campo Grande merece mais. E essa vitória é do povo que anda de ônibus e nunca deixou de cobrar melhorias. Seguiremos firmes por mais avanços no transporte coletivo e em todas as áreas que tocam a vida do povo trabalhador”, concluiu o vereador.

MANDATO DE COALIZÃO

A aprovação do projeto "Ar no Busão" evidencia a capacidade política de Landmark Rios em transformar as propostas apresentadas durante sua campanha em ações concretas no Legislativo. Eleito a partir de uma coalizão que abrange partidos de esquerda, centro e direita, Landmark demonstra que seu mandato reflete a convergência de interesses e a articulação política necessárias para viabilizar projetos que atendam às demandas da população.

Esse resultado reforça o papel da coalizão como fator decisivo não apenas na eleição, mas também na governabilidade do mandato, ao possibilitar a construção de consensos em um cenário político plural. Assim, a aprovação do projeto sinaliza que Landmark atua de forma a consolidar essa aliança multipartidária, traduzindo em políticas públicas as pautas prioritárias que justificaram sua eleição.