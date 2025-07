Base de Marçal na Câmara rejeita emendas à LDO que priorizavam cultura, saúde e infraestrutura

A Câmara Municipal de Dourados realizou duas sessões na 2ª-feira (08.jul.25) para garantir o debate e a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) antes do recesso parlamentar, que começa nesta 4ª.feira (09.jul).

Durante a 23ª sessão ordinária, a base do prefeito Marçal Filho (PSDB) votou contra todas as emendas à LDO apresentadas pelos vereadores Franklin Schmalz (PT), Marcelo Mourão (PL), Ana Paula (Republicanos) e Elias Ishy (PT).

A LDO é uma das leis mais importantes do ciclo orçamentário, pois define as metas e prioridades para o orçamento do ano seguinte — ou seja, para onde será destinado o dinheiro público. Para 2026, o vereador Franklin apresentou, inicialmente, 15 emendas. No entanto, afirmou na tribuna que, após diálogo com a liderança do governo, retirou sete delas e manteve oito na pauta. Mesmo assim, o gesto de abertura ao diálogo não foi suficiente para garantir o apoio da base governista às suas propostas.

Das oito emendas mantidas pelo parlamentar petista, duas contaram com a coautoria de Elias Ishy e previam a inclusão na LDO de diretrizes para construção e manutenção de ciclovias, além do aumento da meta de coleta seletiva para 25% em 2026. As demais sugeriam reformas em pontos de ônibus, ampliação da malha cicloviária, aquisição de materiais pedagógicos acessíveis para escolas municipais, apoio à realização de eventos culturais e construção de unidades dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS).

Já o vereador Marcelo Mourão apresentou seis emendas tratando de temas como o pagamento de insalubridade a merendeiras, ampliação da telemedicina e atenção a crianças neurodivergentes. Duas dessas emendas — que previam recursos para a construção de um novo prédio para o Hospital da Vida — foram subscritas por Franklin e Ana Paula. Todas também foram rejeitadas pela maioria dos parlamentares.

Na votação nominal, apenas Franklin (PT), Elias Ishy (PT), Marcelo Mourão (PL) e Ana Paula (Republicanos) votaram favoravelmente às emendas. O vereador Rogério Yuri (PSDB) foi exceção entre os aliados do prefeito ao apoiar uma única proposta: a que tratava da construção e manutenção de ciclovias. O vereador Sérgio Nogueira (PP) estava ausente na votação da emenda que garantia o pagamento de insalubridade às merendeiras.

Ao todo, 17 parlamentares votaram contra todas as emendas e defenderam o texto original enviado pelo Executivo, sem alterações. São eles: Daniel Junior (PP), Laudir Munaretto (MDB), Cemar Arnal (PP), Sérgio Nogueira (PP), Alex Cadeirante (PSDB), Márcio Pudim (PSDB), Rogério Yuri (PSDB), Liandra da Saúde (PSDB), Inspetor Cabral (PSD), Pedro Pepa (União), Janio Miguel (PP), Dill do Povo (União), Souza (União), Sargento Prates (PL), Karla Gomes (Podemos), Isa Marcondes (Republicanos) e Dalton (PL).

Na tribuna, os vereadores autores das emendas defenderam suas propostas com argumentos técnicos e foco em demandas da população. Já os parlamentares contrários justificaram seus votos destacando confiança na condução da gestão municipal. Durante o debate, os propositores cobraram mais diálogo por parte do Executivo e uma postura mais democrática do prefeito, com abertura a sugestões construtivas apresentadas pela Câmara.