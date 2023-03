Bolsonaro volta ao Brasil e já é intimado pela PF

Alojado nos Estados Unidos (EUA), desde a 28 de janeiro, o extremista de direita e ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), desembarcou no aeroporto internacional de Brasília às 6h38 desta 5ª.feira (30.mar.23). Após 89 alojado em Orlando, o radical foi intimado pela Polícia Federal (PF) a prestar depoimento na sede da corporação na capital federal no próximo dia 5 de abril.

A expectativa era que uma multidão recepcionasse o ex-presidente no saguão, mas apenas 100 apoiadores compareceram ao local. Em razão do número reduzido, Bolsonaro 'fugiu pelos fundos' e não cumprimentou ou falou com o grupo. O deputado e filho do ex-chefe do Executivo Eduardo Bolsonaro (PL-SP) esteve presente no aeroporto e falou com as pessoas reunidas. Bolsonaro, no entanto, não foi até a área. Questionado pelos apoiadores se o pai compareceria ali, Eduardo se esquivou dizendo estar sem contato com o pai, em razão de não haver internet no voo.

Diferentemente, no Aeroporto de Orlando (EUA), Bolsonaro deu atenção à um grupelho de radicais de direita que se despediram dele no embarque.

Depois da fuga do aeroporto, Bolsonaro seguiu para a sede do Partido Liberal (PL), em um centro de convenções no centro da capital federal, onde será recepcionado está sendo recepacionado pelo condenado do mensalão e presidente do partido Valdemar Costa Neto.

INTIMADOS

Além de Bolsonaro, foi intimado a depor também seu ex-ajudante de ordens, o tenente-coronel Mauro Cid. As oitivas se darão no âmbito do inquérito que tramita no Supremo Tribunal Federal (STF) sobre as joias e outros artigos de luxo contrabandeados da Arábia Saudita e Emirados Árabes por Bolsonaro e sua equipe.

Na 6ª. feira (24.mar), emparedado pelo Tribunal de Contas da União (TCU), Bolsonaro, através de seus advogados, devolveu ao Estado brasileiro um segundo estojo de joias que recebeu de presente durante viagem à Arábia Saudita em 2021, além de armas de uso restrito que havia ganhado em uma viagem aos Emirados Árabes em 2019.

Clique na #TAG Joias no aqui no MS Notícias e veja tudo sobre o contrabando milionário cometido pela ex-família presidencial brasileira.