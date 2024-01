Brasil e China assinam acordo que dobra prazo do visto entre os países

Serviço de Imprensa do Presidente da Federação Russa / Wikimedia Commons - 11.03.2016 Ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi

Nesta sexta-feira (19), Brasil e China assinaram um acordo que dobra o prazo de validade do visto entre os dois países, que passa de 5 para 10 anos. O termo foi assinado durante a visita do ministro de negócios chinês, Wang Yi, ao Brasil.

O ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirmou à imprensa que o Brasil apoia o lema "uma só China", referindo-se à oposição chinesa ao movimento separatista de Taiwan. O chanceler chinês disse que vê com "apreço" o apoio brasileiro.

"Estamos cientes das nossas responsabilidades em promover a paz e o desenvolvimento do mundo. Nossa cooperação ultrapassa o âmbito bilateral. Nossa cooperação deve ter papel positivo para a estabilidade do mundo", disse Wang Yi.

Ainda na reunião no Itamaraty, os chanceleres confirmaram a vinda do presidente Xi Junping para cúpula do G20, que será em 18 e 19 novembro no Rio de Janeiro.

Os chanceleres também discutiram sobre a guerra na Ucrânia e sobre o conflito na faixa de Gaza. Além disso, a reunião tratou de acordos de cooperação no âmbito da Comissão Sino-Brasileira.

Encontro com o presidente Lula

O ministro Wang Yi e o presidente Lula devem se encontrar ainda na tarde desta sexta (19) em Fortaleza. O chanceler chinês chegou a Brasília na quinta-feira (18).

A China é o maior parceiro comercial do Brasil desde 2009. No ano passado, as relações comerciais entre os países atingiram o recorde de RS$ 157,5 bilhões, o que gerou um superávit brasileiro de US$ 51,1 bilhões. Apenas o comércio com a China foi responsável por 52% do superávit comercial do país.

Fonte: Nacional