"Cabo, soldado, coronel estão todos presos, e o STF aberto", diz 'Xandão' (vídeo)

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Morares, apelidado pelos brasileiros carinhosamente como ‘Xandão’, citou na 4ª.feira (22.mai.24), de maneira irônica, o resultado da tentativa de golpe bolsonarista na democracia brasileira.

"Todos se recordam que bastava um cabo e um soldado para fechar o Supremo Tribunal Federal. O cabo, o soldado, o coronel estão todos presos e o Supremo Tribunal Federal aberto e funcionando. Mas se disse que bastaria um cabo e um soldado", afirmou Moraes. Eis o vídeo:

Moraes está se referindo sem citar nomes a uma fala feita pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, chefe da tentativa de golpe fracassada.

A fala de Eduardo, também conhecido como ‘Dudu Bananinha’ ocorreu em 2018, no ano da eleição. Em uma espécie de curso para extremistas de direita da Alfacon, Eduardo sugeriu que caso houvesse conflito entre a Corte e o Executivo, seria fácil dar um golpe de Estado utilizando um cabo e um soldado. “O pessoal até brinca lá: se quiser fechar o STF, você sabe o que você faz? Você não manda nem um jipe. Manda um soldado e um cabo. Não é querer desmerecer o soldado e o cabo, não”, disse o filho do então candidato a presidência. Eis o vídeo:

Quando derrotado nas eleições de 2022, Bolsonaro tentou seguir os planos do filho, no entanto, não teve apoio de parte das forças militares do país, o que arrastou dezenas de golpistas para a prisão, incluindo generais, soldados, cabos, militares, familiares de políticos, extremistas de direita civis que depredaram os prédios públicos no 8 de Janeiro e servidores do alto escalão do governo derrotado.

Após a fala de Moraes, Eduardo que é um dos principais lobistas da indústria de armamentos e da guerra no Congresso Nacional, foi às redes realizar uma espécie de ameaça ao ministro do supremo alegando que ele "estaria preso". "Você também está preso Alexandre ou você sai as ruas [sic] tranquilo?", escreveu o extremista de direita.

A frase de Dudu rememora uma outra frase dita por ele aos concurseiros da Alfacon em 2018. Naquela ocasião, Dudu demonstrou desconhecer completamente a força e a estrutura organizacional que envolve a Suprema Corte, alegando: "O que é o STF? Tira o poder da caneta de um ministro do STF. Se prender um ministro do STF, você acha que vai ter uma manifestação popular a favor do ministro do STF, milhões na rua?", disse à época.

Com a publicação em que diz que Alexandre de Moraes está preso, Dudu tenta incitar a horda de extremistas de direita a cercear os direitos do ministros. Inclusive, para isso, Dudu cita um episódio em que o ministro do STF foi atacado por um bolsonarista no aeroporto de Roma em julho de 2023, quando estava de férias. "Conte-nos como é a reação das pessoas quando você chega no clube Pinheiros? Ou se você consegue jantar em Londres sem antes checar as redes sociais de nome por nome daqueles que se sentarão a mesa? Valeu a pena? (sic)", continuou o Dudu Bananinha.