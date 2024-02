Camapuã: Governo anuncia asfalto na Vila Industrial e revitalização da MS-436

O governador Eduardo Riedel se reuniu nesta segunda-feira (19) com as principais lideranças de Camapuã. Na pauta estava a conclusão de obras importantes na cidade, assim como anúncio de novos investimentos, entre eles a pavimentação da Vila Industrial, que será feita em duas etapas.

A obra de asfalto na Vila Industrial terá investimento de R$ 17 milhões. A primeira etapa será neste ano e a segunda em 2025. "Era um compromisso que havia feito com a cidade e que vamos cumprir. Começa neste ano já a primeira etapa para atender a demanda da população", afirmou o governador.

Riedel ainda garantiu a revitalização da MS-436, que liga Camapuã a Figueirão, assim como o recapeamento do pavimento do Aeroporto (R$ 6,6 milhões) e a obra no Centro Poliesportivo no município, que o Estado é parceiro do município.

"Temos que agradecer ao governador por todos os investimentos que tem feito na cidade, o que mostra uma parceria de sucesso, que traz benefícios à população. Esperamos que este apoio continue e traga cada vez mais resultados", afirmou o prefeito de Camapuã, Manoel Nery.

Durante o encontro ainda foi requisitada a obra de mais três pontes de concreto na cidade, em projeto executivo que será enviado ao Estado. O governador também garantiu que vai concluir obras importantes no município que estão em andamento, entre elas a pavimentação da MS-338, que ligam Camapuã a Ribas do Rio Pardo, assim como a finalização do asfalto em diversas ruas no distrito de Pontinha do Cocho, que está na reta final.

Também participaram da reunião os deputados Márcio Fernandes, Jamilson Name e Mara Caseiro, além dos secretários Hélio Peluffo (Seilog), Eduardo Rocha (Casa Civil), o secretário-adjunto da Casa Civil, João César Mattogrosso e vereadores de Camapuã.

Leonardo Rocha, Comunicação do Governo de MS

Fotos: Álvaro Rezende

Fonte: Governo MS