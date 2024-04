Câmara da Capital não recebeu notificação da prisão de Claudinho Serra

A Câmara Municipal de Campo Grande (MS) ainda não recebeu notificação oficial sobre a prisão do vereador Claudinho Serra, do PSDB, ocorrida nesta quarta-feira (3 de março de 2024), durante a terceira fase da Operação Tromper.

Conforme reportado anteriormente pelo MS Notícias, Serra, ex-secretário da Fazenda e genro da prefeita de Sidrolândia, Vanda Camilo, foi detido no residencial Damha, na Capital.

O mandado de prisão preventiva de Claudinho foi executado por agentes do Grupo Especial de Combate à Corrupção (Gecoc) e do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público de Mato Grosso do Sul.

Segundo os investigadores, Serra atuou como secretário Municipal de Fazenda, Tributação e Gestão Estratégica até maio de 2023 em Sidrolândia, o que o teria envolvido no esquema de fraude licitatória. Os contratos já identificados e alvos da investigação totalizam cerca de R$ 15 milhões.