Com Landmark, reunião discute estratégias de regularização fundiária

O vereador Landmark Rios (PT) participou na tarde de quinta-feira (20) de uma reunião na Semades (Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), com o objetivo de discutir estratégias para a regularização fundiária de famílias em situação de vulnerabilidade na capital.

O encontro foi coordenado pelo secretário Ademar Silva Junior e reuniu representantes das principais secretarias municipais, além da vice-prefeita Camila Nascimento, o deputado federal Vander Loubet, e membros da Procuradoria do Município e da Guarda Municipal.

Entre os presentes estavam ainda Marcelo Miglioli, secretário da Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos); Youssif Domingos, secretário municipal de Governo e Relações Institucionais; Cláudio Marques, diretor-presidente da Emha (Agência Municipal de Habitação); e Darci Caldo, da Sear (Secretaria Especial de Articulação Regional).

Durante a reunião, foi organizado um grupo para articular ações conjuntas que promovam a regularização fundiária e assegurem moradia digna para as famílias que vivem em áreas de ocupação em Campo Grande.

“O nosso mandato tem compromisso com quem mais precisa. Regularizar essas áreas significa dar dignidade para milhares de famílias que aguardam há anos por segurança jurídica e pela realização do sonho da casa própria”, destacou o vereador Landmark, que integra as articulações.

ACORDO

Na semana passada, Landmark também participou de uma reunião que deu início à formalização de um Termo de Cooperação Técnica entre a Superintendência do Patrimônio da União (SPU), a Emha e a Agehab (Agência de Estado de Habitação), com foco nas comunidades Vitória e Nova Esperança.

O acordo prevê a destinação de áreas da União para garantir moradia e segurança jurídica a centenas de famílias, e pode se tornar a maior ação de regularização fundiária da história de Mato Grosso do Sul.

“Ao lado da SPU, Emha, Agehab e dos deputados Vander Loubet e Pedro Kemp, estamos construindo uma solução coletiva para regularizar essas áreas. Seguiremos firmes nesse diálogo, unindo esforços dos governos federal, estadual e municipal para garantir que ninguém fique para trás”, afirmou Landmark.

Segundo o superintendente da SPU, Thiago Botelho, mais de 10 mil pessoas podem ser beneficiadas só em Campo Grande, dentro do programa federal Imóvel da Gente, que prioriza a regularização fundiária em áreas da União.