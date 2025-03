Landmark prepara audiÃªncia para debater agricultura familiar e mais acesso a alimentos

Na tarde desta terça-feira (19), o vereador Landmark Rios (PT) realizou uma reunião preparatória no gabinete para organizar a audiência pública que discutirá políticas de segurança alimentar em Campo Grande. O encontro, que reuniu representantes de entidades, movimentos sociais e da agricultura familiar, teve como foco a construção de propostas e estratégias que garantam acesso a alimentos saudáveis e de qualidade para a população.

A audiência pública será realizada no dia 9 de maio, na Câmara Municipal, com a participação de especialistas, autoridades e representantes do setor produtivo rural. O objetivo é fortalecer o papel da agricultura familiar no combate à insegurança alimentar e discutir alternativas para facilitar a comercialização de produtos agroecológicos no município.

“Essa é uma temática que envolve saúde pública, assistência social e as nossas comunidades da periferia. A segurança alimentar depende da produção com qualidade e sustentabilidade, e isso só é possível com o fortalecimento dos assentamentos do entorno de Campo Grande e de todo o Mato Grosso do Sul. Queremos dar força e voz aos movimentos sociais e produtores, que serão fundamentais para apresentar propostas ao poder público”, afirmou o vereador Landmark Rios, presidente da Comissão de Agricultura e Agronegócio da Câmara.

Durante a reunião, foram destacados desafios como a comercialização da produção agrícola, o escoamento dos produtos e a necessidade de assistência técnica. “Quem vai garantir segurança alimentar são os produtores de hortaliças, hortifrutis e alimentos agroecológicos. Por isso, defendemos políticas de reforma agrária, assistência técnica e investimentos em patrulhas mecanizadas”, complementou Landmark.

Sandra Maria Soares, presidente da Federação da Agricultura Familiar e Empreendedores Rurais de MS (FAFER-MS), destacou a importância do debate. “Foi uma reunião bastante positiva. Esse diálogo com os movimentos sociais ligados à agricultura familiar vai trazer um debate importante para o desenvolvimento de Campo Grande. A comercialização é um dos nossos maiores desafios, e precisamos avançar nisso”, afirmou.

Ao final do encontro, ficou definida a formação de um Grupo de Trabalho (GT) responsável pela organização da audiência pública. As propostas debatidas devem resultar em um relatório com sugestões encaminhadas ao Governo Federal, ao Governo do Estado e à Prefeitura de Campo Grande.

Entre os participantes da reunião estavam representantes da UGT (União Geral dos Trabalhadores), SNPS-DF (Secretaria Nacional de Participação Social), Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária e movimentos quilombolas e indígenas, que integram o esforço conjunto para buscar soluções sustentáveis no fortalecimento da segurança alimentar no município.