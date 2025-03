Landmark quer fortalecer agricultura familiar com parceria Brasil-China

O vereador Landmark Rios (PT) anunciou durante participação no Programa Expediente, exibido pela TV Câmara de Campo Grande na manhã desta terça-feira (18), que está articulando para que a capital sul-mato-grossense receba uma Unidade Demonstrativa Brasil-China de Máquinas Agrícolas. A proposta faz parte de um esforço para atrair investimentos e fortalecer a agricultura familiar no município, com foco na mecanização e no desenvolvimento rural.

Atualmente, uma unidade semelhante está em operação no município de Apodi (RN), resultado de uma parceria entre o governo brasileiro e empresas chinesas. Segundo o parlamentar, Campo Grande tem um enorme potencial para abrigar uma planta de montagem de máquinas agrícolas, considerando seu papel estratégico com a Rota Bioceânica e sua forte tradição no setor agropecuário.

"Como presidente da Comissão de Agricultura e Agronegócio da Câmara Municipal, estou formalizando ofícios e construindo uma agenda institucional com a ApexBrasil, o Ministério das Relações Exteriores, o MDA e o MAPA. O objetivo é apresentar as potencialidades de Campo Grande e demonstrar que nossa cidade está preparada para receber uma planta de montagem de máquinas agrícolas, como já acontece no Rio Grande do Norte. Nosso mandato tem como prioridade histórica a defesa da agricultura familiar e das cooperativas, e essa iniciativa pode trazer inovação, emprego e renda para a nossa população rural", destacou Landmark.

PROJETOS

Além da articulação para o projeto Brasil-China, o vereador Landmark Rios também apresentou dois projetos de lei que reforçam seu compromisso com o setor rural e a agricultura familiar em Campo Grande. Entre eles, está o PL que cria o Selo de Origem e Qualidade para Produtos da Agricultura Familiar e Economia Solidária. A proposta visa valorizar e certificar a produção local, garantindo mais visibilidade e agregando valor aos produtos das cooperativas e agricultores familiares da cidade.

O outro PL apresentado por Landmark institui o Programa Municipal de Hortas Comunitárias e Escolares. O projeto tem como objetivo promover segurança alimentar, gerar renda e incentivar a educação ambiental, através da implementação de hortas em escolas, bairros e espaços comunitários.

"São iniciativas que dialogam diretamente com a nossa defesa da agricultura familiar e da produção de alimentos saudáveis e sustentáveis, priorizando quem gera renda com o próprio trabalho e contribui para o desenvolvimento local", completou o parlamentar.