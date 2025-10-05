Com Lula em alta, PT-MS projeta chapa com Fábio ao Governo e Vander ao Senado

O Partido dos Trabalhadores de Mato Grosso do Sul (PT-MS) realizou no sábado (4.out.25), no Sindicato Municipal dos Trabalhadores em Educação (Sinted), de Nova Andradina, no Vale do Ivinhema, seu primeiro encontro regional para discutir o cenário político e o embate eleitoral de 2026. Representantes petistas de Novo Horizonte do Sul, Anaurilândia, Angélica, Bataguassu, Nova Andradina, Batayporã, Ivinhema e Taquarussu deram maiúscula demonstração de unidade interna e confiança nos projetos partidários.

No discurso das e nas manifestações do público, ficou evidente o ânimo da militância com as perspectivas não do partido e de todo campo democrático. A motivação foi atribuída a fatores como o fortalecimento político de Lula, as iniciativas vitoriosas de sua gestão — como a redução das taxas de desemprego — e a reafirmação da soberania nacional, além da coleção de nomes competitivos para as chapas majoritária (Presidência da República, Governo e Senado) e proporcional (deputados estaduais e federais).

A plenária foi conduzida pelo deputado federal Vander Loubet, com a presença de dezenas de lideranças e novos filiados, entre os quais o advogado e ex-deputado federal Fábio Trad, cujo nome é um dos mais cotados para a sucessão estadual. Segundo os deputados estaduais Zeca do PT, Pedro Kemp e Gleice Jane, além da deputada federal Camila Jara e vereadores da sigla, todo o conjunto partidário debaterá e encaminhará, como solução coesa, as estratégias para 2026, na formação das chapas, alianças e programas.

ATO DE ESCUTA

Fábio Trad considerou o evento um encontro de escuta, com elevado valor orgânico e político. "Foi muito interessante o intercâmbio com as lideranças do interior, que nos revelaram as demandas dos municípios. Debatemos também a situação política do País e do estado, sempre sob o enfoque da democracia e da justiça social". Ele ficou impressionado com a presença de novos filiados, representando diferentes segmentos.

"Centenas de pessoas, simpatizantes do campo democrático, estão se filiando ao PT. E meu pronunciamento foi no sentido de encorajar a militância a assumir o caráter solidário, altruísta e coletivo da esquerda democrática", salientou. "Não há por que ter receio; antes, é ter orgulho de integrar um campo que respeita a Constituição Federal e cultiva os valores do Estado Democrático de Direito", emendou.

CANDIDATURA

Ao ser indagado se já se vê como pré-candidato ao governo ou se vai esperar muito para tomar a decisão, Fábio observou ser ainda um recém-nascido no partido, mas está na corrente da democracia desde o início da sua jornada. "Sinto-me em casa, quero caminhar junto com os companheiros e companheiras. O PT é partido democrático, é a vontade coletiva que define seus passos", ressaltou.

O ex-deputado observou que existem outros nomes muito bons e preparados. Exemplificou mencionando o ex-prefeito de Mundo Novo, Humberto Amaducci, que se pôs à disposição do partido. "Quem sabe nos próximos encontros outros nomes surjam. Vamos debater de forma horizontal, aberta, sobre programa, sobre os que reúnem melhor condição de representar uma alternativa de gestão", comentou.

Fábio Trad assegurou que o PT terá seu próprio candidato ao governo estadual. "Sem o PT, a eleição no Estado e os debates ficariam muito empobrecidos com duas candidaturas da extrema-direita", frisou. A seu ver, é hora de Mato Grosso do Sul dar uma demonstração efetiva de compromisso com o campo democrático: "Só o lançamento de uma candidatura alternativa, comprometida com o Estado Democrático de Direito, possibilitará nas eleições um debate cristalino, responsável e enriquecedor para o povo".

O presidente do PT-MS, Vander Loubet, pré-candidato ao Senado, reiterou: "A vontade de todo o partido, da direção, dos militantes, é pela chapa majoritária completa, com candidaturas ao Governo e ao Senado. E as definições serão tomadas de acordo com a manifestação democrática e ampla de todas as forças que compõem o PT", afiançou. Até o final de 2025 serão realizados mais cinco encontros regionais, em municípios como Dourados, Três Lagoas, Naviraí, Ponta Porã e Corumbá.