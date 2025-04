Com ou sem transparência, firma "trans-parente" quer mais um filão de contratos com dinheiro público

Informações que chegaram a este portal, de fonte com credibilidade, sustentadas por documentos oficiais, acendem a luz amarela de advertência sobre a possibilidade de algumas operações envolvendo dinheiro público do orçamento do Município terem sido efetivadas irregularmente e sem o devido e obrigatório registro nos portais de transparência.

A fonte revela que controladores de uma firma habilitada comercial e juridicamente para serviços que já vêm prestando, de iluminação pública e aluguel de máquinas, querem também abraçar os contratos para a execução de obras na cidade. Para atingir o objetivo, os donos na razão social da firma e os “padrinhos” de seus negócios estão apertando o cerco na autoridade municipal responsável administrativamente pela abertura de licitação e gestão dos contratos.

Entre as informações e a farta documentação já reunidas, consta, por exemplo, que nos três últimos anos a citada firma engoliu mais de R$ 42 milhões em serviços de iluminação pública. Desse total, R$ 10,3 milhões foram pagos em 2022, mais R$ 9.897.961 em 2023 e mais R$ 22.112.743 em 2024. O próspero empreendimento, segundo a fonte, conta com três operadores muito influentes e guarnecidos por laços de parentesco.

A TRÍADE MARROM

Nos gabinetes de ambientes poderosos de Campo Grande, circula, de modo reservado, uma história que mistura ficção e realidade sobre um trio que tenta impor suas influências para tomar posse de mais um rentável filão de contratos com o poder público. A trinca reúne um parlamentar com mandato, um advogado bem apresentável, falante, que faz palestra para casal na igreja católica, um lojista instalado em endereço chique da Capital e um investidor de boa aparência e negócios “trans-parentes”.

Os contadores desta história dizem que o lojista é quem vai buscar os agrados que são repartidos no grupo, como reconhecimento pelo papel que desempenham no esquema de drenagem montado nas bocas dos cofres públicos. No entanto, de acordo com as narrativas, o trio decidiu pressionar os colaboradores porque pretende remar neste rio lucrativo sem possíveis concorrentes.

PEDIDO DE INFORMAÇÕES

É natural deduzir que os órgãos de controle e fiscalização já tenham ao menos tomado conhecimento deste caso, tendo em vista o volume de recursos desembolsados e outros detalhes de natureza gerencial, como a falta de informações detalhadas e precisas sobre todos os processos. Mesmo assim, este portal recorre ao Ministério Público (Estadual e Federal), Tribunais de Contas (do Estado e da União), Receita Federal e Polícia Federal para saber se todos os procedimentos administrativos foram adotados e se relatórios contábeis e outras exigências relacionadas aos contratos estão sendo apreciados ou não.