Comemoração pelos 44 anos das Moreninhas mobiliza moradores e anuncia novos investimentos públicos

A celebração dos 44 anos do bairro Moreninhas, realizada neste domingo (7.dez.25), reuniu moradores, representantes comunitários e autoridades municipais e estaduais.

O evento foi marcado por homenagens e pela apresentação de novos projetos para uma das regiões mais populosas de Campo Grande (MS).

Entre as atividades do dia, ocorreu a Ação Ecomunitária em memória de Raul Alves, liderança histórica reconhecida por sua atuação social e esportiva.

ANÚNCIO DE NOVAS OBRAS E EQUIPAMENTOS

Durante a solenidade, a prefeita Adriane Lopes anunciou um conjunto de investimentos realizados em parceria com o Governo do Estado, o Ministério Público do Trabalho e organizações da sociedade civil. Entre as iniciativas apresentadas estão:

Implantação de uma nova EMEI com capacidade para 250 crianças;

Construção de uma quadra esportiva no Parque Jacques da Luz;

Instalação de um playground em parceria com o MPT e o Instituto Manoel Bonifácio;

Início das obras do contorno viário das Moreninhas;

Revitalização da UPA local, incluindo melhorias estruturais;

Criação de uma nova sede da Funsat na região.

A prefeita também informou que há tratativas para instalação de uma unidade da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), ampliando o acesso ao ensino superior na zona sul da Capital.

AÇÕES DO GOVERNO DO ESTADO

O governador Eduardo Riedel, acompanhado de autoridades estaduais e parlamentares, reafirmou o compromisso com o desenvolvimento urbano da região. Entre as iniciativas destacadas pelo Estado estão:

Execução da saída para o bairro Itamaracá, prevista para o início do próximo ano;

Pavimentação das Moreninhas III e IV, com licitação em andamento e obras previstas para 2026;

Entrega de pavimentação nos bairros Cidade Morena, Nova Capital e Jardim Gramado;

Construção de uma nova pista de skate, que receberá o nome de um jovem homenageado pela comunidade;

Elaboração de projeto para implementação definitiva de uma unidade da UEMS na região.

Segundo o governador, as obras contam com apoio conjunto da bancada federal, da Assembleia Legislativa e da Prefeitura.

OPINIÃO DOS MORADORES

Moradores que compareceram ao evento demonstraram satisfação com os investimentos anunciados. Sâmila Carvalho dos Santos, que trabalha em uma escola local, afirmou estar otimista com as melhorias previstas. Afonso dos Santos, residente há pouco tempo no bairro, disse perceber mudanças positivas e destacou o crescimento da região.

REGIÃO EM DESENVOLVIMENTO

Com comércio ativo, serviços públicos consolidados, escolas, unidades de saúde, terminal de transporte e espaços de lazer, as Moreninhas se destacam como uma das áreas mais dinâmicas de Campo Grande.

A comemoração dos 44 anos não apenas celebrou a trajetória do bairro, como também marcou a apresentação de iniciativas que devem influenciar seu desenvolvimento nos próximos anos.