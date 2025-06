CPI das Bets é encerrada sem punições; relatório de Soraya Thronicke é rejeitado

Por quatro votos contra três, a CPI das Bets foi encerrada nesta quinta-feira (12) sem aprovar o relatório final da senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS). A decisão impede que qualquer medida oficial, como pedidos de indiciamento, seja adotada pela comissão.

É a primeira vez, em uma década, que uma CPI no Senado Federal termina com o relatório rejeitado. A informação foi confirmada pela Agência Senado.

Soraya propunha o indiciamento de 16 nomes, entre eles as influenciadoras Virginia Fonseca e Deolane Bezerra dos Santos. Ela apontava indícios de crimes como propaganda enganosa, estelionato, lavagem de dinheiro e uso de bets ilegais.

O documento também apresentava 20 projetos de lei com o objetivo de conter os danos das apostas virtuais. Entre eles, a proibição de jogos semelhantes a caça-níqueis e a restrição de apostas por pessoas inscritas no CadÚnico.

Segundo a senadora, os jogos online têm relação direta com o endividamento de famílias pobres. Muitas deixaram de consumir no comércio para gastar com apostas e perderam renda.

Mesmo derrotada, Soraya afirmou que entregará o relatório à Polícia Federal, ao Ministério da Justiça, à PGR, ao STF e à Presidência da República. "Não terminará em pizza, eu não sou pizzaiola", declarou.

A CPI das Bets foi instalada em novembro de 2024 para investigar os impactos das apostas online no orçamento das famílias. A comissão também apurou supostas ligações com o crime organizado e o papel de influenciadores digitais na divulgação das plataformas.

Um dos momentos mais marcantes foi o depoimento de Virginia Fonseca, que admitiu usar contas falsas para simular prêmios nos jogos. Ela tem mais de 52 milhões de seguidores nas redes sociais.

Deolane Bezerra também depôs. Com 21,5 milhões de seguidores, já foi investigada por supostamente usar sites de apostas para lavagem de dinheiro — acusação que ela nega.

De acordo com estimativas citadas na comissão, as plataformas de bets movimentaram entre R$ 89 bilhões e R$ 129 bilhões no ano passado.