Deputado Glauber Braga vem a Campo Grande para ato contra sua cassação

O deputado federal Glauber Braga (PSOL-RJ) estará nesta5ª feira (5.jun.25) em Campo Grande, para participar de um ato contra a cassação de seu mandato. Braga é alvo do Conselho de Ética da Câmara por empurrar um homem que agrediu verbalmente o parlamentar e sua mãe.

O encontro com o deputado ocorre na Associação Campograndense de Professores (ACP), a partir das 17h. Estarão presentes representantes de movimentos populares, sindicatos, coletivos, parlamentares e militantes. O evento é aberto ao público.

A “Caravana Glauber Fica” tem caminhado por todo o Brasil para denunciar a seletividade da ação contra o parlamentar, que seria a mais alta já aplicada a um deputado federal. O próprio relator da medida, deputado Paulo Magalhães (PSD-BA), agrediu o jornalista Maneca Muniz com socos e chutes dentro da Câmara, em 2001, e nem mesmo foi levado ao Conselho de Ética.

No caso de Glauber, o psolista foi acusado de agressão após empurrar e dar um chute na perna de um militante de extrema direita, membro do Movimento Brasil Livre (MBL), que o por diversas vezes o insultou e o ameaçou de violência física. “Eu vou te arrebentar”, diz o homem em um dos vídeos gravados durante a confusão.

Braga foi levado ao Conselho de Ética por suposta agressão e teve sua cassação aprovada por 13 votos a 5. Após a aprovação, o processo vai ao Plenário da Câmara, que decidirá se o deputado será cassado ou não. Glauber anunciou, no dia da votação, o início de uma greve de fome, que durou cerca de uma semana.

Desde o início do processo, Glauber tem recebido a solidariedade de políticos, artistas, militantes, representantes da sociedade civil e lideranças religiosas. O ato em Campo Grande é uma parte das manifestações que ocorrem em todo o Brasil em prol da manutenção do mandato do psolista.

A ACP, onde ocorrerá o ato em solidariedade a Glauber Braga, se localiza na Rua Sete de Setembro, n. 693, no Centro de Campo Grande.