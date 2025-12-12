Direção Nacional do PT vem a MS para alinhas estratégias rumo a 2026

O presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, Edinho Silva, estará em Campo Grande neste sábado, 13 de dezembro, para uma agenda que marca o início da definição estratégica do PT em Mato Grosso do Sul para as eleições de 2026. A visita reforça o alinhamento entre o diretório nacional e as lideranças estaduais, em um processo de reorganização partidária e fortalecimento das bases no estado.

A programação começa às 8h, com uma plenária estadual no Auditório da Fetems. O encontro reunirá dirigentes e militantes para avaliar o crescimento das bases, discutir a ampliação das filiações e definir ações para o próximo período. Ao meio-dia, está previsto um almoço de integração na Colônia Paraguaia, local que também sediará a recepção ao presidente nacional durante a tarde.

Fábio Trad é o nome do PT para concorrer ao governo em 2026. Foto: Tero Queiroz

Às 15h, Edinho Silva participará de uma coletiva de imprensa na Colônia Paraguaia, ao lado do deputado federal e presidente do PT/MS, Vander Loubet, e do ex-deputado federal Fábio Trad. O grupo apresentará à imprensa os primeiros encaminhamentos da nova fase da sigla no estado, que busca consolidar um projeto político alinhado às diretrizes nacionais e às necessidades locais.

Milhares de militantes lotam FETEMS na filiação de Fábio Trad e posse de Vander Loubet como presidnete estadual da sigla. Foto: Tero Queiroz

Segundo o diretório estadual, a presença de Edinho é considerada um marco no processo de reorganização do PT em Mato Grosso do Sul, que tem como metas a ampliação das filiações, o fortalecimento dos diretórios municipais e a preparação para o pleito de 2026, incluindo a defesa da reeleição do presidente Lula.

Com a participação de lideranças estaduais e nacionais, o PT/MS inicia um ciclo de debates e articulações que deve orientar sua atuação política nos próximos anos.

SERVIÇO

Coletiva com Edinho Silva (Presidente Nacional do PT)