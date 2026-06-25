Lula faz retomada histórica da UFN-III em MS

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou nesta 5ª feira (25.jun.26) do ato que marcou a retomada das obras da Unidade de Fertilizantes Nitrogenados III (UFN-III), em Três Lagoas (MS).

O empreendimento da Petrobras receberá mais de R$ 5 bilhões em investimentos e integra a carteira de projetos do Novo PAC.

Paralisada desde 2015, a fábrica teve a continuidade aprovada após nova análise técnica e econômica realizada pela estatal. A expectativa é que a unidade amplie a produção nacional de fertilizantes nitrogenados e reduza a dependência de importações do insumo.

25.06.2026 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante anúncio da Retomada das Obras da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados da Petrobras, na BR-158, Km 301, em Três Lagoas. Foto: Ricardo Stuckert / PR

Durante o evento, Lula afirmou que a ampliação da produção doméstica de fertilizantes está ligada à estratégia de fortalecimento da capacidade produtiva nacional.

“Estou orgulhoso porque ainda sonho que a gente vai ter acima de 70% de todo o fertilizante que nós precisamos nesse país. Porque um país jamais será soberano se ele não for dono das coisas principais que ele produz”, ressaltou.

O presidente também defendeu a retomada do empreendimento após mais de uma década de paralisação.

“Pode ficar certo: esse país vai construir sua soberania sendo independente de importação de fertilizantes de outro país. É apenas esperar que a gente vai ver o que vai acontecer”, completou.

Segundo a Petrobras, a fase de obras deverá gerar cerca de 8 mil empregos diretos e indiretos. A previsão é de impacto em setores como transporte, comércio, hospedagem, alimentação e prestação de serviços na região de Três Lagoas.

Ao comentar a importância da fábrica para a produção agrícola brasileira, Lula questionou a interrupção do projeto.

“Um país que é o segundo maior produtor de alimento do mundo, um país que tem tudo para ser o celeiro do mundo de verdade, porque pouco lugar do mundo tem condições de competitividade e de produtividade que nós temos, por que tanta irresponsabilidade de deixar uma fábrica dessa parada?”, questionou.

25.06.2026 - Visita às instalações da Unidade de Fertilizantes Nitrogenados de Três Lagoas (UFN-3), da Petrobras. Foto: Ricardo Stuckert / PR

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, afirmou que a retomada da unidade representa um investimento na indústria nacional.

“Quando a gente fala em retomada da UFN III, o que estamos falando, dentre outras coisas, é que a gente acredita no Brasil, a gente acredita na Petrobras e a gente acredita na tecnologia e na engenharia brasileira”, disse.

Magda destacou ainda a posição estratégica da fábrica para o abastecimento do Centro-Oeste, região que concentra aproximadamente 40% da demanda brasileira de ureia.

“Isso é emprego na veia, isso é fertilizante para Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Paraná, São Paulo, região que concentra 40% da demanda brasileira de ureia”, acrescentou.

Quando entrar em operação, prevista para 2029, a UFN-III deverá produzir cerca de 1,3 milhão de toneladas de ureia por ano, além de amônia destinada à indústria de fertilizantes. A produção projetada equivale a aproximadamente 16% da demanda nacional pelo insumo.

A ministra da Casa Civil, Miriam Belchior, afirmou que a retomada do empreendimento faz parte da estratégia de investimentos do Novo PAC.

“Essa é uma obra do Novo PAC. Para que serve o Novo PAC? Para aumentar o investimento em infraestrutura do país. É importante porque gera emprego, gera crescimento no país, é bom para todo mundo, reúne o setor público, reúne o setor privado, as nossas estatais”, afirmou.

O prefeito de Três Lagoas, Cassiano Maia, avaliou que a retomada das obras terá reflexos na economia local.

“É muito importante receber toda essa comitiva, junto com todos os nossos colegas que trabalham na Petrobras mantendo essa UFN III, que realmente tem sido bem cuidada nesse período, para que hoje a gente consiga estar retomando todo esse processo da obra. É muito importante para o nosso município”, disse.

Presente à cerimônia, a ex-ministra Simone Tebet destacou a relevância industrial do empreendimento para o município. “Três Lagoas hoje é uma referência mundial”, disse Tebet. “Nós estamos falando da maior fábrica de fertilizantes nitrogenados da América Latina”, completou.