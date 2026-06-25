Lula escritura maior projeto de reforma agrária do país em MS

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) escritura em Ponta Porã (MS) nesta 5ª feira (25.jun.26) o maior projeto de reforma agrária do país realizado pelo Movimento Sem Terra: o agora Distrito de Nova Itamarati, o antigo Assentamento Itamarati.

No local, 2.837 famílias vão receber os títulos definitivos de propriedade.

A área pertencia à antiga Fazenda Itamarati, de propriedade do empresário Olacyr de Moraes (conhecido na época como o "rei da soja").

O líder brasileiro deve fazer as entregas as 12h40 (horário local), sendo a primeira de 3 agendas em MS.

A área soma mais de 50 mil hectares e é considerada o maior assentamento de reforma agrária do Brasil em extensão e número de famílias.

A entrega encerra um longo período de insegurança jurídica vivido pelos moradores da região, que há anos trabalham na terra sem a escritura definitiva.

O Distrito conta com uma população de cerca de 22 mil habitantes.

Na prática, a titulação transforma a posse em propriedade formal.

Isso significa que cada família passa a ter o registro oficial do lote, com possibilidade de acesso pleno a crédito rural, financiamentos bancários e políticas públicas voltadas à produção agrícola.

O Itamarati se consolidou ao longo dos anos como uma das principais áreas de produção da agricultura familiar no Estado.

No local, as famílias produzem grãos, leite, hortaliças, frutas e mantêm pequenas criações, formando uma cadeia produtiva diversificada e voltada tanto ao consumo interno quanto ao abastecimento regional.

Com a regularização, a expectativa é de ampliação dos investimentos nas propriedades e aumento da capacidade produtiva.

A ação integra o programa Terra da Gente, uma das principais iniciativas do governo federal voltadas à consolidação da reforma agrária e à regularização de áreas já ocupadas.

Segundo o governo, a entrega dos títulos marca a conclusão de uma etapa considerada estratégica dentro da política de reforma agrária em Mato Grosso do Sul.