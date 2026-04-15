Dono da página de fofoca "Choquei" é preso pela PF em Goiânia

Raphael Sousa Oliveira, de 30 anos, dono da página de fofocas “Choquei”, foi preso nesta 4ª feira (15.abr.26), pela Polícia Federal (PF)', em Goiânia (GO), no âmbito da Operação Narco Fluxo.

De acordo com os federais, Raphael está sendo investigado num esquema de lavagem de dinheiro com movimentação estimada em mais de R$ 1,6 bilhão.

MC Poze do Rodo é alvo da PF em operção contra lavagem de dinheiro. Foto: Reprodução

Raphael é suspeito de ter contribuído na frente de comunicação do esquema.

O influenciador Chrys Dias também está sendo investigado em operação que prendeu MC Poze e MC Ryan SP.

Além do dono da 'Choquei', foram cumpridos mandados de prisão contra os cantores MC Ryan SP e MC Poze do Rodo, e o influenciador Chrys Dias.

MC Ryan SP é alvo de investigação da PF por lavagem bilionária de dinheiro sem origem conhecida. Foto: Instagram

Todos eles são investigados por suposta ligação com uma organização criminosa que, segundo a PF, utilizava diferentes estratégias para ocultar a origem de recursos financeiros.

Segundo as investigações, o grupo teria recorrido a empresas de fachada, transporte de dinheiro em espécie e operações com criptoativos para movimentar valores sem levantar suspeitas.

São mobilizados mais de 200 policiais federais e cumpre 39 mandados de prisão temporária, além de 45 de busca e apreensão, em nove estados e no Distrito Federal. As diligências ocorrem simultaneamente em diferentes regiões do país.

A Justiça autorizou o bloqueio de bens dos investigados como forma de interromper o fluxo financeiro sob suspeita.

Os defensores de Raphael informaram que ele presta depoimento na sede da Polícia Federal em Goiânia e que deve se manifestar após ter acesso aos autos.

Até o momento, não há condenações. O caso segue em investigação.