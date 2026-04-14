Senador Nelsinho Trad destina R$ 16 milhões para a saúde e atende 21 municípios de MS

O senador Nelsinho Trad (PSD-MS) destinou, nos últimos dias, R$ 16 milhões em emendas para a saúde, contemplando 21 municípios de Mato Grosso do Sul com recursos voltados ao custeio e à estruturação dos serviços públicos.

De acordo com o parlamentar, os repasses têm foco direto no funcionamento da rede.

“Nosso objetivo é garantir que a saúde continue atendendo bem a população, com recursos que ajudam no custeio diário, desde a atenção básica até os atendimentos de maior complexidade”, afirmou.

Os valores foram divididos entre o custeio da Média e Alta Complexidade (MAC), que financia cirurgias, exames e internações; o Incremento Temporário da Atenção Primária (PAP), voltado às unidades básicas de saúde; e o fortalecimento dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS).

No bloco de Média e Alta Complexidade (MAC), foram destinados recursos para Aral Moreira (R$ 100 mil), Caarapó (R$ 300 mil), Paranhos (R$ 160 mil), Ponta Porã (R$ 2 milhões), Rio Verde de Mato Grosso (R$ 960 mil), Terenos (R$ 500 mil) e Vicentina (R$ 150 mil).

Na área de saúde mental, Dourados recebeu R$ 2.351.000,00 para o custeio de serviços do CAPS, que atendem pacientes com transtornos mentais e dependência química.

Já os recursos do PAP, voltados à atenção primária, contemplaram Guia Lopes da Laguna (R$ 250 mil), Itaporã (R$ 1,2 milhão), Miranda (R$ 1 milhão), Japorã (R$ 500 mil), Rio Verde de Mato Grosso (R$ 580 mil), Rochedo (R$ 170 mil), Sete Quedas (R$ 300 mil), Água Clara (R$ 800 mil), Batayporã (R$ 800 mil), Caarapó (R$ 800 mil), Fátima do Sul (R$ 400 mil), Glória de Dourados (R$ 400 mil), Ponta Porã (R$ 2 milhões) e Rio Negro (R$ 300 mil).

As emendas são repassadas fundo a fundo pelo Ministério da Saúde e podem ser utilizadas pelos municípios para custear despesas como atendimento médico, compra de insumos, manutenção de unidades e pagamento de serviços essenciais, contribuindo para o funcionamento regular da rede pública de saúde.