Lula sanciona modernização de combate ao câncer no SUS com tecnologia nacional

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, acompanhado pelos ministros Alexandre Padilha (Saúde) e Luciana Santos (Ciência e Tecnologia), sancionou nesta 2ª feira (13.abr.26), a Lei nº 15.385.

Trata-se de uma nova legislação que visa abrir as portas do Sistema Único de Saúde (SUS) para o que há de mais moderno na medicina mundial, como terapias avançadas, vacinas e diagnósticos genéticos.

A nova norma altera a Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer e o Programa Nacional de Navegação da Pessoa com Câncer. Na prática, ela redefine o que o Estado entende por "tecnologia contra o câncer", abrangendo desde equipamentos e medicamentos até soluções de inteligência artificial e produtos de terapia avançada.

PRODUÇÃO E REGULAÇÃO SANITÁRIA

Um dos pilares da lei é a redução da dependência brasileira de insumos estrangeiros. O texto estabelece diretrizes para fortalecer a indústria nacional, incentivando a transferência de tecnologia e as parcerias público-privadas.

A ideia é valorizar o que é produzido no país, garantindo que o SUS tenha autonomia para fornecer tratamentos sem ficar à mercê de oscilações do mercado internacional ou de gargalos na importação.

PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

No campo da ciência, a lei foca no futuro. Entre as principais diretrizes estão:

Apoio à ciência: Fomento a pesquisas básicas e aplicadas em oncologia.

Fomento a pesquisas básicas e aplicadas em oncologia. Novos modelos de negócio: Estímulo à criação de startups de biotecnologia voltadas para vacinas e remédios oncológicos.

Estímulo à criação de startups de biotecnologia voltadas para vacinas e remédios oncológicos. Medicina de precisão: Incentivo ao uso do sequenciamento genético para personalizar os tratamentos, garantindo que o paciente receba a medicação com maior chance de resposta terapêutica.

Incentivo ao uso do sequenciamento genético para personalizar os tratamentos, garantindo que o paciente receba a medicação com maior chance de resposta terapêutica. Inteligência artificial: Apoio ao uso de IA no desenvolvimento de novas soluções e modernização de laboratórios públicos.

ACESSO UNIVERSAL E IGUALITÁRIO

A legislação reafirma a gratuidade e a universalidade do tratamento, mas traz um novo fôlego à estratégia de educação em saúde.

O foco agora é conscientizar a população sobre os benefícios das vacinas contra o câncer e expandir o acesso a tratamentos inovadores.

A lei prevê critérios de utilização baseados no perfil clínico e imunológico de cada pessoa, buscando a máxima eficiência do cuidado integral.

PRIORIDADE NO USO DE RECURSOS PÚBLICOS

Quanto ao financiamento, a Lei nº 15.385 traz uma regra de prioridade: nas compras feitas com dinheiro público, tecnologias que contenham princípios ativos fabricados ou desenvolvidos em solo brasileiro poderão ter preferência.

Além disso, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) está autorizado a destinar verbas específicas para estudos na área. O texto deixa claro que vacinas e produtos de terapia avançada contra o câncer agora possuem "precedência prioritária", garantindo agilidade burocrática e financeira para que a inovação chegue mais rápido ao paciente que depende do SUS.