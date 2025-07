"É preciso dar um basta nessa vergonha", diz Zeca ao 'pedir a cabeça' do chefe no Sebrae

A farra de Cláudio Mendonça, Diretor-Superintendente do SEBRAE em Mato Grosso do Sul, para ‘impulsionar’ políticos de extrema-direita, chegou ao conhecimento do ex-governador e agora deputado estadual Zeca do PT.

Alagado de recursos públicos, o Sebrae — braço institucional do Sistema S para auxiliar empresários de pequeno e médio porte — realiza nesta 6ª feira (11.jul.25) um evento intitulado "Liderança que Constrói Pontes", no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo, em Campo Grande (MS).

O evento é anunciado como um 'Encontro de Líderes dos Territórios Empreendedores', uma iniciativa do Sebrae/MS, por meio do programa Prodesenvolve (a íntegra), em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc) e o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.

Conforme a propaganda do Sebrae: "Nesse painel, vamos reunir lideranças que estão fazendo a diferença ao conectar pessoas, ideias e propósitos. Serão conversas, insights e caminhos possíveis para liderar em tempos de mudança".

Entre as personalidades que irão palestrar, ironicamente, está a ex-ministra da Agricultura de Jair Bolsonaro e agora senadora, Tereza Cristina (PP), conhecida como a Musa do Veneno, por na época da sua gestão ter liberado 1.560 novos agrotóxicos, ou seja, um aumento de 33% em relação ao total de produtos liberados até então. É bom lembrar que Tereza liberou 475 venenos agressivos à natureza em 2019, 493 em 2020, 562 em 2021 e 652 em 2022. Então, não é compreensível ela estar no painel "lideranças em tempos de mudanças".

A publicação foi feita na página oficial do Instagram do Sebrae-MS exaltando a 'Musa do Veneno'.

Outra personalidade de destaque no 'painel' é o prefeito de Itaquiraí e presidente da Associação dos Municípios (Assomasul), Thalles Tomazelli (PSDB). Ambos os políticos são de extrema-direita e defensores ávidos do bolsonarismo publicamente.

“É preciso dar um basta nessa vergonha. Propaganda e campanha da extrema-direita com dinheiro do Sebrae. Aliás, o Sistema S é uma malandragem só”, disparou Zeca ao ser questionado pelo MS Notícias.

O deputado avisou que mandou denúncia ao Ministério Público Federal, ao diretor-presidente do Sebrae, Décio Lima, e ao Tribunal de Contas da União (TCU), cobrando “realização urgente de investigações em face do Diretor-Superintendente do Sebrae/MS, Sr. Cláudio Mendonça, por utilização de recursos públicos federais aportados ao Sistema S, para proselitismo favorável à política de extrema-direita no Estado de MS”.

Na denúncia, Zeca ressaltou que o evento “se trata de uma clara propaganda em prol do referido espectro político, que sempre se posiciona na contramão dos avanços sociais no Brasil, algo que vai de encontro aos propósitos da própria entidade, que deveria realizar ações voltadas ao desenvolvimento social em nosso Estado”.

Após a repercussão da denúncia do deputado, o Sebrae chegou a editar uma das artes nas redes, mas o card inicial, que destacava os políticos, já havia se espalhado.

O deputado ainda sugere que, para melhor andamento das investigações, seja promovido “o imediato afastamento do Diretor-Superintendente do Sebrae/MS, até que sejam realizadas todas as averiguações sobre a utilização dos recursos federais disponibilizados ao Sistema S em Mato Grosso do Sul”.

Adicionalmente, Zeca disse que acionou os aliados do governo e o próprio Presidente da República. “Já mandei tudo para os ministros Gleisi Hoffmann (Relações Institucionais), Márcio Macedo (Secretaria-Geral da Presidência da República) e Rui Costa (Casa Civil). Além de mandar ao Gabinete do Presidente da República e ao presidente do Sebrae”, completou o parlamentar.

Procurado, Cláudio Mendonça não respondeu às mensagens, nem atendeu às tentativas de ligação da reportagem.