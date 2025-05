Eduardo Riedel será reeleito em qualquer cenário, aponta Paraná Pesquisas

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB), aparece como franco favorito na disputa pelo Palácio Guaicurus em 2026, segundo levantamento divulgado na 2ª feira (20.mai.25) pelo Instituto Paraná Pesquisas.

Em todos os cenários testados, o tucano lidera com ampla vantagem sobre os demais possíveis concorrentes, consolidando um cenário de estabilidade política e eleitoral a um ano e meio da eleição.

No cenário mais provável — sem a presença de nomes que já sinalizaram não disputar o pleito — Riedel aparece com 50,1% das intenções de voto. Em segundo lugar, está o ex-deputado estadual Capitão Contar (PRTB), com 19,5%, seguido pelo ex-deputado federal Fábio Trad (PSD), com 8,7%. O deputado federal Marcos Pollon (PL) completa a lista com 6,7%. Votos brancos e nulos somam 8,8%, enquanto 6,2% dos entrevistados afirmaram estar indecisos.

EXTREMA DIREITA DERROCADA EM MS

Na lanterna nos dois cenários testados, o deputado federal Marcos Pollon (PL) vê sua possível candidatura ao governo enfraquecida com o resultado da pesquisa. O desempenho abaixo de dois dígitos pode levar o parlamentar a priorizar a reeleição para a Câmara dos Deputados, mas seus números não garantem sequer sua reeleição.

TEREZA CRISTINA NÃO DESBANCA RIEDEL

A pesquisa também testou um segundo cenário hipotético, com a inclusão da senadora Tereza Cristina (PP), nome forte da política sul-mato-grossense, mas que já sinalizou apoio à reeleição de Riedel e não deve ser candidata ao Executivo estadual. Mesmo assim, o tucano mantém a dianteira com 40,3% das intenções de voto, seguido por Tereza com 25,5%.

Capitão Contar cai para 13,6%, Fábio Trad registra 6,4% e Marcos Pollon aparece com 3,4%. Neste cenário, 6,8% votariam branco ou nulo, e 3,8% não souberam responder.

METODOLOGIA

A pesquisa do Instituto Paraná ouviu 1.540 eleitores em 44 municípios de Mato Grosso do Sul entre os dias 13 e 16 de maio. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento mostra que, até o momento, Eduardo Riedel tem o caminho aberto para buscar um segundo mandato com pouca resistência.

Com o cenário eleitoral ainda em formação, a pesquisa reforça a vantagem do atual governador, mas também acende o alerta para potenciais alianças e reposicionamentos políticos à medida que 2026 se aproxima.

TUCANOS EM VOOS LIVRES

Tucanos devem enfrentar eleição tranquila em 2026, reelegendo Eduardo Riedel. Foto: Saul Schramm

O levantamento reforça a leitura de que Riedel caminha para a reeleição tranquila. Sem enfrentar oposição expressiva na Assembleia Legislativa, o governador tem mantido boa relação com diferentes campos políticos, incluindo nomes ligados ao bolsonarismo e o presidente Lula.

Adversários históricos, como o ex-governador André Puccinelli (MDB) e Rose Modesto (União Brasil) já indicaram que não devem disputar o Governo do Estado em 2026. A ausência de candidaturas competitivas fortalece ainda mais a posição do atual governador no xadrez político estadual.

PT SE FORTALECE EM MS

PT se fortalece em MS e deve lançar candidatura de Vander Loubet ao Senado em 2026. Foto: Tero Queiroz

Enquanto a extrema-direita caminha sem qualquer possibilidade de conquistar cargos de pressão, o Partido dos Trabalhadores tem nomes de gigantes influentes como o deputado federal Vander Loubet, a jovem Camila Jara, os locais também fortes Pedro Kemp, Zeca do PT, Gleici Jane e Fábio Trad — este último, inclusive, com capital político suficiente para disputar o governo contra Riedel, apesar de, neste momento, saber que enfrentaria derrota certa.

Ainda assim, nos últimos meses, Trad endureceu o discurso contra Riedel e tem se posicionado como uma das poucas vozes críticas à gestão atual, ainda que com pouca expressão nas intenções de voto até o momento.

Semelhante à disputa para o Estado, a disputa para o Senado não terá adversário com capital político e influência capaz de superar a de Vander Loubet (PT), que, esta semana, também sinalizou a vontade de que o PT deixe a base aliada do governo tucano para disputar candidatura própria.