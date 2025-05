Vander Loubet quer saída do PT do governo Riedel e candidatura própria em 2026

Durante o Processo de Eleição Direta (PED) do Partido dos Trabalhadores (PT) realizado neste sábado (17.mai.25), o deputado federal Vander Loubet oficializou sua candidatura à presidência do diretório estadual da sigla em Mato Grosso do Sul. No evento, realizado na sede da Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul (FETEMS), em Campo Grande, Loubet defendeu que o partido deixe a base do governo estadual e apresente um nome próprio para disputar o Executivo em 2026.

“Eu sou a favor de sair do governo e montar uma candidatura própria”, afirmou o parlamentar, dirigindo-se a militantes e dirigentes presentes que lotaram o auditório da FETEMS. A declaração celebrada pelas centenas de filiados ao PT, que há anos cobra o reposicionamento político da legenda no Estado.

Auditório da FETEMS lotou e filiados do PT celebraram a posição do deputado federal Vander Loubet. Foto: Tero Queiroz

Atualmente, o PT integra a base de apoio do governador Eduardo Riedel (PSDB), que pode disputar a reeleição.

A proposta de Loubet indica uma possível mudança de rumo, sugerindo que a sigla busque maior protagonismo eleitoral no cenário estadual, onde não lança candidatura própria ao governo desde 2014.

Além da defesa por uma chapa petista ao governo estadual, Vander argumenta que essa decisão fortaleceria o apoio regional à possível candidatura à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 2026..“Temos que preparar o PT para 2026 com uma identidade clara, com propostas voltadas à classe trabalhadora e às demandas regionais. Isso passa por termos nosso próprio candidato ao governo do Estado e deixarmos de ser coadjuvantes em uma gestão tucana”, declarou.

O movimento ocorre em meio a articulações que começam a definir o ambiente eleitoral nos níveis estadual e federal. Riedel, que está no primeiro mandato, ainda não confirmou se buscará a reeleição, mas já é tratado como possível pré-candidato.

Internamente, a candidatura de Vander Loubet à presidência do diretório estadual é vista como parte de uma estratégia de reorganização partidária.

Com longa trajetória no PT, o deputado que acumula seis eleições consecutivas vitoriosas disse: "Respeitamos os aliados, mas precisamos pensar estrategicamente pensando na reeleição do presidente Lula em 2026 para continuar melhorando o Brasil”, concluiu.